Можно ли поправиться от мороженого? Объясняет консультант по питанию из Эстонии
По словам консультанта по питанию Кристин Салупуу, отдельная пища сама по себе не увеличивает вес тела. “Увеличение веса тела обуславливается потреблением излишней энергии, которую организм не успевает расходовать в течение дня. Для того чтобы набрать один килограмм жировой массы человек должен съедать примерно на 7 500 килокалорий больше, чем ему необходимо в течение дня. Поэтому человек, который достаточно двигается, не наберет лишний вес тела из-за употребления пары сливочных мороженых в неделю”, — сказала Салупуу.
Консультант по питанию объяснила, что при соблюдении основ сбалансированного питания и принципов здорового питания мороженое может быть регулярной составляющей меню. Важно лишь следить за тем, чтобы сливочное мороженое было десертом, а не основным продуктом питания, чтобы меню содержало еду из разных групп продуктов питания и чтобы человек был физически активен — тренировался и достаточно ходил пешком в течение дня. “Не обязательно отказываться от самых вкусных лакомств, доставляющих наслаждение, если человек ест их в разумном количестве”, — сказала Салупуу. Вместе с тем, она подчеркнула, что люди должны есть осмысленно и следить за количеством употребляемых сладостей — особенно в то время, когда вкусные лакомства окружают нас повсюду. Таким образом, не разумно съедать, например, несколько мороженых в день.
Основы сбалансированного питания
Консультант по питанию объяснила, что для поддержания веса тела в норме следует употреблять пищу в соответствии с потребностью тела в энергии. Часто люди переоценивают свой расход энергии и недооценивают энергию, получаемую из пищи, вследствие чего может складываться ошибочное представление, что для снижения или поддержания веса тела нужно радикально сократить количество употребляемой пищи. На самом деле, важно знать, какое количество энергии необходимо человеку, и употреблять разнообразную пищу: важна, прежде всего, сбалансированность, а не та или иная крайность.
В питании нужно руководствоваться, прежде всего, пирамидой питания: есть разнообразные зерновые культуры и цельнозерновые продукты, фрукты и овощи, ягоды, орехи, пищу, содержащую жиры, а в случае смешанной диеты также молочные продукты, рыбу, мясо (дичь) и яйца. “Питание может быть разнообразным и внутри групп продуктов питания, поэтому не стоит есть один и тот же хлеб или одни и те же овощи — важно варьировать выбор”, — сказала Салупуу.
Хотя в пирамиде питания сливочное мороженое относится к группе продуктов питания, в которую входят пища, содержащая сахар, сладости, сладкие и соленые снэки, и оно не является необходимым продуктом питания, при умеренном употреблении оно не наносит вреда. “Ко мне, как к консультанту по питанию, обращались в том числе и такие люди, которые в целом питаются правильно, но мучаются угрызениями совести из-за того, что иногда позволяют себе небольшое сливочное мороженое, одну-две конфеты или кусочек пирога. Во всем следует сохранять баланс. Физически активный человек не должен беспокоиться из-за употребления в пищу мороженого в разумном количестве”, — уверила она.
Нельзя бояться пищи
По словам Салупуу, действительно нельзя бояться никакой еды и мучиться угрызениями совести из-за того, что вы ее съели. “Хотя, как известно, в мороженом преобладают насыщенные жирные кислоты, которые желательно должны давать до 10 % дневного количества энергии, будучи физически активным и употребляя здоровую и разнообразную пищу, человек может спокойно наслаждаться в том числе и мороженым. Но вместе с тем, он должен следить за тем, чтобы количество энергии, получаемой из насыщенных жирных кислот, не превышало рекомендованного значения”, — сказала Салупуу.
По словам консультанта по питанию, помимо сахара и жира сливочное мороженое содержит, например, кальций и витамины A, B2 и B12. Хотя в принципе такое же количество кальция и витамина B2 содержится, например, в низкокалорийном йогурте без вкусовых добавок, а витаминов A и B12 в разы больше в печени, употребление сливочного мороженого доставляет человеку гораздо больше радости и наслаждения.
Для снижения веса тела не нужно полностью отказываться от мороженого
Многие люди считают, что для снижения веса тела необходимо отказаться от любимой еды. На самом деле, для того чтобы сбрасывать по 0,5-1 кг веса в неделю, дневное потребление энергии должно быть на 500 килокалорий меньше фактической потребности в энергии. Для этого разумно сократить количество получаемой с пищей энергии, например, на 300 килокалорий и повысить физическую активность, чтобы сжигалось на 200 килокалорий больше. Прежде всего, можно сократить количество пищи, относящейся к группе продуктов питания, в которую входят сладости и соленые снэки.
“Я постоянно напоминаю своим клиентам об одном важном принципе, который заключается в том, что к устойчивым результатам приводят такие изменения, которым люди верны всю жизнь”, — сказала Салупуу. Это означает, что ориентирование на более здоровые альтернативы должно означать не отказ от чего-то, а возможность ощущать новые вкусы и начать чувствовать себя лучше. “Иногда, конечно, можно есть, например, и сливочное мороженое, что в краткосрочной перспективе не будет способствовать снижению веса тела, но в долгосрочной перспективе поможет предупредить появление излишнего аппетита и последующее переедание”, — сказала Салупуу.
Консультант по питанию добавила, что хотя полный отказ от сладостей и низкоуглеводные диеты быстро дают результаты, поскольку вес тела поначалу снижается за счет жидкости, они могут также обусловить возникновение проблем со здоровьем. “Как правило, строгие ограничения приводят к тому, что через какое-то время человек возвращается к прежним привычкам и сброшенные килограммы снова быстро набираются”, - сказала Салупуу. С ходу впадать в крайности по части питания тоже не разумно — лучше начать с небольших изменений и новых привычек и придерживаться их до конца жизни.
Таким образом, важно, чтобы движение и здоровое питание доставляли человеку радость и наслаждение. Сливочное мороженое — это все же лакомство, и для того чтобы человек не мучился угрызениями совести после того, как он его съест, остальное меню должно быть сбалансированным и человек должен быть физически активным. В таком случае ему не придется винить себя за съеденное сливочное мороженое или прочие лакомства.