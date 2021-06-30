Ученые: мужчины, которые занимаются домашними делами, реже совершают самоубийства

Высокий показатель суицидов среди мужчин часто связывают с безработицей. В связи с этим в некоторых странах предлагаются программы, цель которых - помочь мужчинам найти работу или защитить их от безработицы. Ученые из Тайваня, Китая, Гонконга и США выяснили, что если мужчина вкладывается в семью, то безработица с меньшей вероятностью доведет его до самоубийства.

Ученые изучили данные о количестве самоубийств, степени вовлеченности мужчин в заботу о семье и безработице в 20 странах, включая США, Японию, Австрию, Канаду и Бельгию. России в этом списке не было.

В результате исследования выяснилось, что показатель суицидов на душу населения ниже в тех странах, где мужчины активно заботятся о членах своей семьи - детях или взрослых, которые нуждаются в особенном уходе. Высокий уровень безработицы не приводил к повышению числа самоубийств в этих странах.

В тех странах, где забота о членах семьи в основном лежит на плечах женщин, количество суицидов среди мужчин действительно увеличивается в связи с безработицей. И пособия по безработице не помогают снизить страшные показатели.

Ученые считают, что программы по профилактике самоубийств должны сместить фокус с проблемы безработицы и учитывать, что вовлеченность в заботу и уход за членами семьи помогает предотвратить суицид.

Результаты исследования “согласуются с данными о том, что там, где преобладает равенство полов, мужчины и женщины живут благополучнее, их здоровье крепче, а продолжительность жизни дольше”, чем в странах с гендерным неравенством.

По данным ВОЗ, эстонские мужчины убивают себя чаще, чем женщины, в 4 раза. Всего, по данным парламентской комиссии по социальным делам, ежегодно по причине самоубийств Эстония в среднем теряет порядка 200 человек. “По данным Евростата на 100 000 жителей у нас приходится 14,31 случая суицида. В то же время, средний показатель по Европейскому союзу составляет 10,3”, — цитируют “Деловые ведомости” слова члена комиссии Сигне Рийсало.

Всего в мире один человек совершает самоубийство каждые 40 секунд.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в Эстонии женщины тратят на работу по дому более 249 минут в день, а мужчины — 160 минут в день. А по данным Всемирного банка (для Эстонии доступны только на 2010 год) жительницы страны 11 лет назад в среднем тратили 17% своего времени на домашнее хозяйство, а мужчины - 11%.