Учёные: даже лёгкие телесные наказания ухудшают поведение детей

Было установлено, что у детей, подвергавшихся физическому наказанию, наблюдался рост поведенческих проблем, и что, скорее всего, именно оплеухи и шлепки стали тому причиной. Это не зависело от пола или этнической принадлежности ребёнка, а также от общего стиля воспитания в семье.

У детей, подвергавшихся физическим наказаниям, не было выявлено ни улучшения внимания, ни улучшения когнитивных способностей, ни улучшения отношений с окружающими, ни улучшения реакции на стресс, ни улучшения социального поведения или социальной компетентности.