Я – мама
03.07.2021, 15:30

Учёные: даже лёгкие телесные наказания ухудшают поведение детей

 
Perekond
Perekond
Foto: Meisi Volt
Два десятилетия исследований показывают, что телесные наказания не только не улучшают поведение детей, но и оказывают на них пагубное влияние, пишет The Times.

Было установлено, что у детей, подвергавшихся физическому наказанию, наблюдался рост поведенческих проблем, и что, скорее всего, именно оплеухи и шлепки стали тому причиной. Это не зависело от пола или этнической принадлежности ребёнка, а также от общего стиля воспитания в семье.

У детей, подвергавшихся физическим наказаниям, не было выявлено ни улучшения внимания, ни улучшения когнитивных способностей, ни улучшения отношений с окружающими, ни улучшения реакции на стресс, ни улучшения социального поведения или социальной компетентности.

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