В Евросоюзе приняли резолюцию о легальных и безопасных абортах, лечении бесплодия и секс-просвете

В резолюции отмечают, что последствия пандемии COVID-19 ограничили женщинам доступ ко многим услугам, необходимым для их сексуального и репродуктивного здоровья. Это, по мнению парламентариев, демонстрирует большее влияние последствий пандемии на женщин, чем на мужчин.

Парламентская резолюция призывает страны ЕС ввести регулярные медицинские осмотры, улучшить доступ к противозачаточным средствам и лечению бесплодия, а также обеспечить доступ к средствам для менструации. Документ также призывает к принятию законов в защиту интерсекс-людей и введению уроков полового воспитания для детей.

Сторонники утверждали, что укрепление сексуального и репродуктивного здоровья и прав необходимо для обеспечения равенства и уважения демократических прав человека. Противники заявили, что доступ к аборту не улучшит здоровье женщин и что право на жизнь имеет основополагающее значение.

Голосование состоялось в тот же день, что и референдум в Гибралтаре по вопросу ослабления одного из самых строгих законов об абортах в Европе. На этой британской территории аборт возможен только в случае опасности для жизни женщины. Если она все-таки прерывает беременность, ей грозит пожизненное заключение. По итогам встречи 62% населения проголосовали за смягчение закона — фактическое разрешение на аборт по желанию до 12 недели.

Во всех странах Евросоюза аборты легализованы, но некоторые страны вводят жесткие ограничения, означающие фактический запрет на прерывание беременности. Например, в Польше в октябре 2020 года запретили аборт в случае болезни плода, что было причиной 98% легальных абортов в стране.