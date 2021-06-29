4 знака Зодиака, которым повезет в июле 2021 года

Представителям знаков Зодиака, описанных далее, стоит все равно помнить о том, что в июле будут опасные дни, которые могут изменить их жизнь в худшую сторону. Удача будет почти все время с ними, но это не значит, что нужно забывать про осторожность.

Телец

В июле Тельцы познают все радости успешного саморазвития. Это будет идеальное время для работы над собой, причем сразу по нескольким направлениям. Во-первых, ночные светила помогут людям этого знака лучше запоминать полезную информацию. Появится желание стать лучше в каком-то определенном деле. Тельцам удастся повысить профессиональные навыки.

Также звезды помогут этим людям избавиться от вредных привычек и преобразить свою жизнь, укрепить здоровье, выработать новые полезные пристрастия. Можно купить абонемент в спортзал или вложить деньги в приобретение велосипеда, начать посещать баню и бассейн и так далее. Астрологи советуют заняться собой. Можно изменить внешний вид, купив новую одежду или сделав новую прическу. Это поможет преуспеть в любви.

Дева

Девы - второй знак стихии Земли, которому улыбнется удача в июле. Второй месяц лета пройдет под управлением позитивной энергии. Это будет очень благоприятное время для работы, финансовой активности. Меркурий перейдет в созвездие Рака 11 числа, что негативно скажется на удаче большинства людей, но предусмотрительные Девы смогут обойти стороной все преграды и невзгоды.

В целом Девы станут более стойкими и сильными в июле. Им будет все нипочем. Некоторые неурядицы могут начаться в любви, но это лишь будет очередным поводом сфокусировать внимание на делах и работе. Главное правило успеха для Дев - если не получается обрести успех в одном деле, нужно попробовать сделать это в другой сфере. Главное - не унывать.

Скорпион