РЕЦЕПТ | Идея для летнего ужина в азиатском стиле! Теплый вьетнамский салат с говядиной
На 4–6 порций:
- 300–400 г филе говядины, желательно выдержанной
- 200 г рисовой лапши, за час предварительно замоченной в холодной воде
- 2 моркови, нарезанные тонкой соломкой
- 1 кочан китайской капусты, нарезанный тонкой соломкой
- 1 брокколи, разобранная на соцветия
- 100 г сахарного горошка, нарезанного по диагонали пополам или на три части
- 3–4 зубчика чеснока, измельченных
- 1 перец чили, нарезанный
- масло для жарки
- соль и перец
- зеленый лук
Соус:
- 2 ст. л. рисового уксуса
- 2 ст. л. сиропа агавы
- 3–4 ст. л. рыбного соуса
- сок 1 лимона
Прежде всего подготовить говядину. Очистить мясо от пленок и обсушить бумажными полотенцами. Разогреть на сковороде масло и обжарить стейк 4–5 минут с каждой стороны. Приправить солью и перцем. Если предпочитаете более прожаренный вариант, можно поместить мясо на 20 минут в духовку, разогретую до 180 градусов. Не передержите. Можно использовать также термометр для мяса, внутренняя температура мяса не должна быть больше 55–60 градусов. Стоит принять в расчет и то, что мясо еще будет доходить. Нужно оставить мясо полежать завернутым в бумагу для выпечки минимум 15 минут. Затем нарезать мясо острым ножом на тонкие ломтики.
Смешать все ингредиенты соуса.
Нагреть на сковороде масло и быстро обжарить в нем чеснок и перец чили. Добавить морковь, китайскую капусту, брокколи, сахарный горошек и обжаривать несколько минут. Откинуть на дуршлаг лапшу, добавить в сковороду и обжаривать еще несколько минут. Влить соус, все перемешать и немного прогреть. Добавить нарезанный зеленый лук.
Выложить на тарелку, сверху разместить ломтики мяса.
Статья опубликована в журнале JANA Luxury. Если вам понравилась статья, и вы хотели бы бесплатно заказать следующий номер журнала, это можно сделать здесь.
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