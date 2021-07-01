РЕЦЕПТ | Идея для летнего ужина в азиатском стиле! Теплый вьетнамский салат с говядиной

На 4–6 порций:

300–400 г филе говядины, желательно выдержанной

200 г рисовой лапши, за час предварительно замоченной в холодной воде

2 моркови, нарезанные тонкой соломкой

1 кочан китайской капусты, нарезанный тонкой соломкой

1 брокколи, разобранная на соцветия

100 г сахарного горошка, нарезанного по диагонали пополам или на три части

3–4 зубчика чеснока, измельченных

1 перец чили, нарезанный

масло для жарки

соль и перец

зеленый лук

Соус:

2 ст. л. рисового уксуса

2 ст. л. сиропа агавы

3–4 ст. л. рыбного соуса

сок 1 лимона

Прежде всего подготовить говядину. Очистить мясо от пленок и обсушить бумажными полотенцами. Разогреть на сковороде масло и обжарить стейк 4–5 минут с каждой стороны. Приправить солью и перцем. Если предпочитаете более прожаренный вариант, можно поместить мясо на 20 минут в духовку, разогретую до 180 градусов. Не передержите. Можно использовать также термометр для мяса, внутренняя температура мяса не должна быть больше 55–60 градусов. Стоит принять в расчет и то, что мясо еще будет доходить. Нужно оставить мясо полежать завернутым в бумагу для выпечки минимум 15 минут. Затем нарезать мясо острым ножом на тонкие ломтики.

Смешать все ингредиенты соуса.

Нагреть на сковороде масло и быстро обжарить в нем чеснок и перец чили. Добавить морковь, китайскую капусту, брокколи, сахарный горошек и обжаривать несколько минут. Откинуть на дуршлаг лапшу, добавить в сковороду и обжаривать еще несколько минут. Влить соус, все перемешать и немного прогреть. Добавить нарезанный зеленый лук.

Выложить на тарелку, сверху разместить ломтики мяса.

Совет Этот салат подают теплым, но он будет очень вкусным и тогда, когда остынет. Его можно приготовить и с практически нежирным свиным филе, в этом случае при запекании нужно проследить, чтобы оно не было сырым внутри.

Статья опубликована в журнале JANA Luxury. Если вам понравилась статья, и вы хотели бы бесплатно заказать следующий номер журнала, это можно сделать здесь.

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