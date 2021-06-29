11 советов родителям, которые решили сходить в ресторан с ребенком

Разнообразное и здоровое питание важны для детей, однако семейная вылазка в ресторан — не то время и место, где стоит предпринимать попытки привить ребенку любовь к брокколи или зеленому горошку. Расслабьтесь и позвольте ребенку выбрать то, что он точно будет есть — даже если это будут макароны, наггетсы или картошка фри.

Вода — самый полезный напиток, однако это не значит, что ее надо заказывать и в ресторане тоже. Позвольте ребенку выбрать веселый напиток — например, коктейль, смузи или необычный сок. С вкусным и интересным напитком и любая еда покажется вкуснее.

Пока вы решаете, что лучше сочетается с вашим недосыпом — Пино Гриджио или Шардоне, еда для вашего ребенка должна уже готовиться. Попросите официанта, чтобы он приносил все, что заказал ребенок, по мере готовности, а не ждал, пока вы доедите закуски.

Перекус, взятый из дома, поможет вам успокоить голодного ребенка в ожидании заказанного блюда, а еще вы можете положить знакомую еду на тарелку с ресторанной едой — так разборчивый тоддлер почувствует себя спокойнее и с большей вероятностью попробует что-то новенькое.

Понятное дело, что со своей едой в ресторан не ходят, однако ничего страшного не случится, если вы захватите с собой знакомую ребенку закуску — например, крекеры, пакетик фруктового пюре или овощи, порезанные кусочками.

Отличный способ помочь упрямому едоку почувствовать себя в кафе как дома — захватить с собой детские приборы, которыми он привык есть. Ресторанные приборы могут быть слишком громоздкими, тяжелыми и неудобными для ребенка, а с собственной ложкой и вилкой он управится без проблем.

Если вы решили отправиться с привередливым малышом в ресторан (и предвкушаете скандалы и капризы), то попробуйте воспользоваться этими советами от издания Romper — они помогут снизить градус накала страстей за столом и, может быть, даже дадут вам возможность хоть немного расслабиться и насладиться блюдом, которое вы заказали.

…Но не забывайте об овощах

Если ваш ребенок выбрал себе самое углеводное блюдо в меню, это не повод отказываться от овощей — положите их на край тарелки. Даже если ребенок их просто попробует, а не съест целиком, вы всегда можете забрать остатки с собой.

Помогите ребенку сесть поудобнее

Комфортная посадка тоже играет огромную роль в том, какой опыт от похода в ресторан получит ваш ребенок. Убедитесь, что ему удобно сидеть, он спокойно достает до стола, ему не холодно и не жарко.

Не во всех ресторанах есть детские стулья или специальные бустеры, а потому, если ваш выход запланирован, то лучше позвонить и уточнить заранее. В некоторых случаях можно положить на стул ребенку подушки, чтобы он сидел выше.

Изучите меню вместе

Если ваш ребенок еще не умеет или только учится читать, помогите ему изучить меню вместе. Прочитайте список блюд, обсудите варианты, объясните незнакомые слова — ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он выбрал сам (но это не точно).

Дайте попробовать еду со своей тарелки

Как будто у вас есть выбор! Парадоксально, но даже самым капризным тоддлерам всегда кажется, что еда в родительской тарелке вкуснее, чем в их собственной. Не отказывайте ребенку в возможности попробовать то, что едите вы сами — это хороший способ расширить его гастрономический кругозор и, возможно, даже пополнить его рацион чем-то кроме макарон и наггетсов.

Позвольте ребенку самому сделать заказ

Конечно, если ваш малыш сильно стесняется, не стоит его заставлять, однако для всех остальных опыт самостоятельного заказа еды и напитков и общения с официантом может стать крутым и увлекательным социальным опытом.

Когда детям позволяют самим поговорить с сотрудниками ресторана и рассказать им о своем выборе, они чувствуют себя включенными в процесс, приобретают уверенность в себе и — опять-таки — с большей вероятностью съедят то, что они заказали сами.

Обсудите варианты с официантом

Не во всех ресторанах есть полноценное детское меню (или оно может не подходить вам по каким-то критериям). Это не беда — вы всегда можете попробовать поговорить с официантом и попросить его сделать какое-то блюдо менее острым, менее жирным или без лука, чтобы ребенок мог есть что-то на выбор из основного меню — скорее всего, вам не откажут.