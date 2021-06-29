Эффект телескопа: почему мы передвигаем во времени самые ранние воспоминания?
21 год понадобился ученым, чтобы проанализировать все имеющиеся данные и прийти к заключению, что мы можем вспомнить некоторые события, начиная с возраста в два с половиной года, — это на целый год углубляет нашу память по сравнению с предыдущим порогом, однако в своей работе, опубликованной в журнале Memory, исследователи предупреждают, что это усредненная цифра, так что не исключено, что лично вы можете вспомнить эпизод и из более раннего детства или, наоборот, в два с половиной у вас еще ничего не отложилось.
“Когда у вас возникает самое раннее воспоминание, оно не является статичным, а скорее плавает, — объясняет специалист по детской амнезии и руководитель исследования доктор Кэрол Питерсен из Мемориального университета в Ньюфаундленде, Канада. — Поэтому когла людей просят рассказать о самом раннем воспоминании из детства, это не какая-то грань, за которой нет других воспоминаний. Скорее, это целый набор потециальных воспоминаний, из которых взрослые и дети выбирают что-то одно”.
“Поэтому, — продолжает доктор Питерсен, — мы полагаем, что примерно с двух лет люди помнят намного больше, чем им кажется, и на то есть две причины: во-первых, очень легко заставить людей вспомнить что-то еще более раннее, если сначала попросить рассказать о самом раннем воспоминании, а потом поинтересоваться, что еще они помнят. Вот тут-то они начинают по-настоящему вспоминать, и иногда такие воспоминания отодвигаются на целый год”.
“Во-вторых, — продолжает доктор Питерсен, — мы точно знаем, что все эти ранние воспоминания систематически неверно датируются. Раз за разом мы убеждались в том, что люди полагали, что на момент этих воспоминаний они были старше, чем на самом деле”.
В ходе исследований, которые лаборатория доктора Питерсен вела более 20 лет, было опрошено 992 человека, после чего вопоминания 697 человек были сверены по фактам и датам с тем, что помнили их родители.
В результате выяснилось, что на самом деле запомнившийся момент из жизни случился раньше, чем вам кажется.
“Всего через 8 лет после первого воспоминания многие дети были уверены, что были к тому времени на год старше, — говорит доктор Питерсен. — По мере взросления мы часто начинаем передвигать стрелки наших воспоминаний, причем вперед”.
Сама Кэрол Питерсен называет это эффектом телескопа.
“Когда вы смотрите на события далекого прошлого, вы словно видите их через линзу: чем отдаленнее воспоминание, тем сильнее приближает его во времени эффект телескопа, — говорит ученый. — В результате самые ранние воспоминания отмечаются примерно с трех с половиной лет, хотя на самом деле все происходило за год до этого. Причем любопытно, что и взрослые, и дети не путаются в датах своих воспоминаний, если событие произошло, когда им было 4 года и более”.
В целом, как подчеркивают исследователи, колодец нашей памяти куда глубже, чем нам кажется, и извлечь из него воспоминания относительно просто, главное знать, как закинуть ведро.