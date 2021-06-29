Эффект телескопа: почему мы передвигаем во времени самые ранние воспоминания?

21 год понадобился ученым, чтобы проанализировать все имеющиеся данные и прийти к заключению, что мы можем вспомнить некоторые события, начиная с возраста в два с половиной года, — это на целый год углубляет нашу память по сравнению с предыдущим порогом, однако в своей работе, опубликованной в журнале Memory, исследователи предупреждают, что это усредненная цифра, так что не исключено, что лично вы можете вспомнить эпизод и из более раннего детства или, наоборот, в два с половиной у вас еще ничего не отложилось.

“Когда у вас возникает самое раннее воспоминание, оно не является статичным, а скорее плавает, — объясняет специалист по детской амнезии и руководитель исследования доктор Кэрол Питерсен из Мемориального университета в Ньюфаундленде, Канада. — Поэтому когла людей просят рассказать о самом раннем воспоминании из детства, это не какая-то грань, за которой нет других воспоминаний. Скорее, это целый набор потециальных воспоминаний, из которых взрослые и дети выбирают что-то одно”.

“Поэтому, — продолжает доктор Питерсен, — мы полагаем, что примерно с двух лет люди помнят намного больше, чем им кажется, и на то есть две причины: во-первых, очень легко заставить людей вспомнить что-то еще более раннее, если сначала попросить рассказать о самом раннем воспоминании, а потом поинтересоваться, что еще они помнят. Вот тут-то они начинают по-настоящему вспоминать, и иногда такие воспоминания отодвигаются на целый год”.

“Во-вторых, — продолжает доктор Питерсен, — мы точно знаем, что все эти ранние воспоминания систематически неверно датируются. Раз за разом мы убеждались в том, что люди полагали, что на момент этих воспоминаний они были старше, чем на самом деле”.

В ходе исследований, которые лаборатория доктора Питерсен вела более 20 лет, было опрошено 992 человека, после чего вопоминания 697 человек были сверены по фактам и датам с тем, что помнили их родители.

В результате выяснилось, что на самом деле запомнившийся момент из жизни случился раньше, чем вам кажется.