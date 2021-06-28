28.06.2021, 16:37
РЕЦЕПТ | Изысканная летняя экзотика! Cалат с водорослями вакаме и креветками
Фото: Туули Матизен
Журнал JANA Luxury делится рецептом легкого и экзотичного салата с креветками и вакаме.
На двоих:
- 2 моркови, нарезанные тонкой длинной соломкой
- 1 цукини, нарезанный тонкой длинной соломкой
- 1 манго, нарезанный тонкой длинной соломкой
- 100 г водорослей вакаме
- 10 сырых очищенных королевских креветок
- горсть тайского базилика
- свежий кориандр
- масло для жарки
- соль и перец
Заправка:
- 1 перец чили, мелко нарезанный
- 1 зубчик чеснока, мелко нарезанный
- 2 ст. л. рыбного соуса
- 2 ст. л. сока лайма
- 1 ст. л. сиропа агавы
Полезно знать
Вакаме пришли к нам из Японии в 1960-е, когда американцы впервые открыли для себя этот питательный продукт, кладезь витаминов и минералов, в том числе прекрасный источник фолиевой кислоты.
Приготовление:
Смешать все ингредиенты для заправки салата. Попробовать и при необходимости добавить немного кислого или сладкого вкуса.
Смешать нарезанные длинной соломкой манго, морковь и цукини с вакаме. Добавить к смеси тайский базилик, предварительно порвав его на кусочки помельче, а также нарезанный свежий кориандр, полить все заправкой для салата. Перемешать.
Нагреть на сковороде масло и быстро обжарить креветки с обеих сторон. Не пережарьте! Приправить солью и перцем.
При подаче выложить салат на тарелку, сверху разместить креветки.
Статья опубликована в журнале JANA Luxury. Если вам понравилась статья, и вы хотели бы бесплатно заказать следующий номер журнала, это можно сделать здесь.
Закажите бесплатно JANA Luxury!