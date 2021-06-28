Рецепты
28.06.2021, 16:37

РЕЦЕПТ | Изысканная летняя экзотика! Cалат с водорослями вакаме и креветками

 
Туули Матизен
текст и фото
Фото: Туули Матизен
Журнал JANA Luxury делится рецептом легкого и экзотичного салата с креветками и вакаме.

На двоих:

  • 2 моркови, нарезанные тонкой длинной соломкой
  • 1 цукини, нарезанный тонкой длинной соломкой
  • 1 манго, нарезанный тонкой длинной соломкой
  • 100 г водорослей вакаме
  • 10 сырых очищенных королевских креветок
  • горсть тайского базилика
  • свежий кориандр
  • масло для жарки
  • соль и перец

Заправка:

  • 1 перец чили, мелко нарезанный
  • 1 зубчик чеснока, мелко нарезанный
  • 2 ст. л. рыбного соуса
  • 2 ст. л. сока лайма
  • 1 ст. л. сиропа агавы
Полезно знать
Вакаме пришли к нам из Японии в 1960-е, когда американцы впервые открыли для себя этот питательный продукт, кладезь витаминов и минералов, в том числе прекрасный источник фолиевой кислоты.

Приготовление:

Смешать все ингредиенты для заправки салата. Попробовать и при необходимости добавить немного кислого или сладкого вкуса.

Смешать нарезанные длинной соломкой манго, морковь и цукини с вакаме. Добавить к смеси тайский базилик, предварительно порвав его на кусочки помельче, а также нарезанный свежий кориандр, полить все заправкой для салата. Перемешать.

Нагреть на сковороде масло и быстро обжарить креветки с обеих сторон. Не пережарьте! Приправить солью и перцем.

При подаче выложить салат на тарелку, сверху разместить креветки.

Статья опубликована в журнале JANA Luxury. Если вам понравилась статья, и вы хотели бы бесплатно заказать следующий номер журнала, это можно сделать здесь.

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