Скарлетт Йоханссон запустит свой косметический бренд

“Меня всегда завораживала преобразующая сила красоты. Моя мама привила мне любовь к заботе о себе с раннего подросткового возраста. Несколько лет назад я перестала интересоваться рекламными контрактами, чтобы создать что-то важное для меня. Результат — доступный подход к красоте”, — отметила Йоханссон.

“Я встретила Скарлетт почти два года назад. Она поделилась со мной своим видением бренда, и я сразу же задумалась о том, как мы могли бы воплотить его в реальность. Это был невероятный опыт работы вместе с ней”, — добавила соучредительница бренда Кейт Фостер.

