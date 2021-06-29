ФОТО | Вторая жизнь модных вещей. Смотрите, как прошло летнее "Стильное заявление с Дианой Денисовой"

Апсайклинг — понятие уже не очень новое, но в отношении моды применяется не так давно. Дословно с английского “upcycling” переводится как “более широкое применение”. Суть его в том, что нереализованную, залежавшуюся на складах одежду пускают на новые коллекции.

В дело идут как стоковые ткани, так и вещи из прошлых коллекций. Многие маленькие фирмы работают в этом направлении, и все больше и больше “акул” мировой моды используют этот прием в своих коллекциях.

И самое главное, конечно, что таким образом уменьшаются отходы от швейного производства, свалки становятся чуть меньше, а наша планета немного чище.

Именно этой актуальной теме и была посвящена июньская встреча “Стильное заявление с Дианой Денисовой”.

Гостьи не только увидели на примере крупных брендов, как можно преобразовать одежду, но и принесли вещи, которые они не носят, но не хотят с ними расставаться. И совместно с хозяйкой встречи, эстонским модельером Дианой Денисовой придумали, как дать им вторую жизнь. “Если хочешь, чтобы мир стал чуть-чуть лучше — начни с себя”, — таков девиз дизайнера.

Модели из JK Club и E.M.A. Model Management показали летнюю коллекцию от Натали Ыннис и коллекцию очков от Tesla HyperLight. Также на мероприятии был презентован новый номер журнала Fashion TEENS Baltiс.

Смотрите, как прошло "Стильное заявление с Дианой Денисовой" в фотоотчете бессменного фотографа проекта Карины Ваус: