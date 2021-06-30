Как организовать идеальную свадьбу? Полное руководство от организатора мероприятий из Эстонии

“Одних ваших близких недостаточно, — говорит Янне. — Они могут помочь с небольшими задачами — скажем, позаботиться о цветах и подарках. Но, в конце концов, родственники и друзья все же гости на свадьбе, и они не должны заниматься организационными вопросами. И этот день в любом случае полон стресса, поэтому будет неплохо снять напряжение. Иначе вы просто не сможете насладиться этим событием. Если это возможно, наймите профессионала, чтобы он помогал”.

Например, поскольку сейчас у многих вступающих в брак пар есть и дети, нужно продумать, кто во время праздника займется вашими детьми и детьми гостей, ведь для них это тоже должен быть прекрасный праздничный день. Зачастую забывают и о том, что после вечеринки нужно будет все убрать, а также о текущих вопросах, требующих быстрого реагирования, — их обычно больше, чем один: начиная с того, что где находится, и заканчивая тем, кто подаст знак, когда на сцену выходить музыкантам или пора разрезать торт (“Эээ… а где нож?”).

Опытный организатор мероприятий Янне Клоорен (stiilikanal.ee) говорит, что молодоженам стоит доверить все талантливым планировщикам. “Возможно, не удастся переложить на их плечи все до конца, но стоит как минимум попробовать, потому что продумать и организовать нужно много — начиная с техники, еды, цветов и фотографа и заканчивая транспортом и проживанием”.

Помнится, в одном из эпизодов “Секса в большом городе” героини пришли к любопытному выводу, что чем катастрофичнее свадьба, тем лучше брак. И все же большинство из нас хотели бы, чтобы чудесными были и брак, и свадьба. Да, кажется, организация свадьбы — дело глубоко личное и такое милое, что не хотелось бы кому-то его передавать, и хорошо бы самой контролировать все до мельчайших деталей, но как ни крути, управлению большим событием сопутствует ненужный стресс. А ведь за свадебным столом вам хотелось бы посмеяться, повеселиться, насладиться обществом своего свежеиспеченного супруга, а не решать множество мелких проблем, правда? Итак, начинаем!

Янне напоминает, что веселые и красивые вечеринки с участием 50–60 гостей успешно проходят и на лужайке у загородного дома. Но и здесь никуда не деться от факторов, требующих дополнительного бюджета: например, на случай дождя — да, мы живем не в Ницце или Сен-Тропе! — нужен тент.

“В меньшем формате, если приглашены самые близкие друзья и расходы включают платье невесты, костюм жениха, ужин или обед в ресторане, церемонию бракосочетания и цветы, можно подумать о 3000 евро. Но иногда суммы заканчиваются очень большим количеством нулей”.

Когда бюджет и примерное количество гостей определены, пора выбрать стиль свадьбы. Не забывая при этом о том, что место проведения, приглашения и еда должны сочетаться. Не стоит впадать в иллюзии: есть смысл сразу составить реалистичный бюджет.

Эффективным помощником во всем этом может стать список дел, благодаря которому вы будете помнить о самом важном. Набрав в Гугл wedding to do list или по-русски “свадьба, список дел”, вы найдете как длинные, так и покороче списки дел, и помимо полезных идей они предлагают и разумные временные рамки, когда самое время сделать то или другое. “Начиная планировать заранее, вы успеете получить самые разные ценовые предложения, кроме того, у вас будет самый широкий выбор мест проведения праздника, кейтеринг-фирм, артистов, флористов и фотографов”, — продолжает Янне. И добавляет, что предварительное приглашение с радостной новостью “Забронируйте дату!” можно отправить примерно за полгода до важного события: так близкие смогут вовремя спланировать свой отпуск и свободные дни. За пару месяцев до свадьбы будет вежливым разослать окончательное приглашение.

Приступить к организации стоит как можно раньше — по меньшей мере за год до важного дня, рекомендует Янне. “Годом ранее можно начать собирать идеи, продумывать, какой праздник вы хотите: свадьбу в живописном амбаре или на мызе, кого пригласить, будут ли гости с детьми, каким будет бюджет. Безусловно, можно основательно изучить Pinterest и вообще интернет, чтобы посмотреть, что делается в свадебном мире. Чем раньше начать планировать, тем больше сможете организовать своими силами”.

Важно понимать, что этот день отражает прежде всего вас и то, что нравится вам двоим, а не актуальные тренды свадебного мира. “Я была когда-то на двух очень разных городских свадьбах. Первая проходила в Нью-Йорке: днем состоялась регистрация в загсе — да, том самом, из которого вышли Кэрри Бредшоу и Мистер Биг, — затем по бокалу шампанского, приватный ужин в отмеченном звездой Мишлен ресторане Eleven Madison Park и наконец поездка на диско-автобусе с зеркальным шаром в ночной клуб The Box. Другая свадьба в Париже в отеле Ritz была классически красивой, это было минималистично, но очень стильно и кинематографично”.

Хорошая идея! Если свадьба проходит вдали от дома, добавьте в приглашение контактные данные отелей рядом с местом проведения свадьбы. Можно также заранее узнать, предлагают ли они символическую скидку для гостей свадьбы.

Третий этап: еда

“О еде думают всегда!” — хвалит Янне, отмечая, что в этой сфере проблем обычно не возникает.

И еще Янне Клоорен говорит, что неважно, где именно вы будете танцевать до глубокой ночи, — в любом случае все проголодаются! Поэтому неплохо заранее подумать о ночных закусках. “Почему бы не заказать на площадку праздника, например, фудтрак со стритфудом: мини-бургеры, хот-доги или даже суп. Если у вас свадьба с размещеним на ночь, утром можно подать блины или солянку. Частью плана может быть и музыкальный сюрприз — скажем, кто-то поет или играет на гитаре”.

Янне подчеркивает, что прежде чем бронировать место, следует уточнить, можно ли провести праздник со своей едой и напитками. “Если вы проконсультируетесь с организатором мероприятий, он сразу обратит внимание на то, что если вы решили устроить свадьбу на какой-нибудь изысканной мызе, вам придется заказать там также и кейтеринг и услуги бара, что относительно недешево. Если можно самим выбрать кейтеринг-фирму и принести алкоголь с собой, сумма будет намного меньшей”.

Изучите дополнительно Если идея фудтрака кажется симпатичной, молодоженам стоит обсудить, какая у вас любимая уличная еда, чтобы за полночь порадовать ею гостей.

Четвертый этап: исполнители