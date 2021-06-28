7 советов, как сделать поездку ребенка на велосипеде безопаснее



Когда ребенок начнет ездить на велосипеде самостоятельно, очень важно, чтобы он знал правила дорожного движения, дорожные знаки, а также следил за окружающей обстановкой. Необходимо также помнить о том, что, согласно Закону о дорожном движении, ездить на велосипеде без сопровождения ребенок может начиная с 10 лет, и у всех велосипедистов возрастом 10-15 лет, которые ездят по проезжей части, должно иметься водительское удостоверение велосипедиста.