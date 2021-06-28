7 советов, как сделать поездку ребенка на велосипеде безопаснее
“Для предотвращения несчастных случаев очень важно, чтобы ребенок уверенно чувствовал себя на велосипеде, знал правила дорожного движения и умел удерживать равновесие. Так как причиной многих несчастных случаев становится недостаточная подготовка, родитель ребенка должен уметь правильно обучать ребенка и обеспечивать безопасность поездки на велосипеде”, — сказала руководитель отдела по личному ущербу ERGO Kindlustus Юлия Пакин.
По данным ERGO, 75% всех несчастных случаев на велосипедах происходят именно летом, и примерно каждый восьмой такой случай связан с детьми.
Представитель страховой фирмы делится некоторыми полезными советами по обеспечению безопасной поездки на велосипеде.
- Перед началом поездки убедитесь, что велосипед полностью исправен — шины накачаны, тормоза и сигнальный звонок работают. На велосипеде обязательно должны быть установлены светоотражатели, а в темное время на нем необходимо использовать огни — спереди белый и сзади красный. Будьте видимыми для других участников движения. Наденьте яркую одежду или светоотражатель.
- Во время езды обязательно носите шлем. Убедитесь, что он правильно надет на голову, так как неправильное положение шлема при несчастном случае может вас не защитить. Если между бровями и шлемом остается пространство, приблизительно равное двум пальцам, то шлем надет правильно. Надежно закрепите шлем. Между ремнем шлема и подбородком должны помещаться 1-2 пальца.
- Велосипед должен соответствовать росту ребенка. Седло нужно установить на такую высоту, чтобы ребенок во время сидения касался ступнями земли, и чтобы он мог двигаться на велосипеде, отталкиваясь от земли ногами. Высота и дальность руля должны быть сбалансированы в соответствии с длиной верхней части тела и рук ребенка, так, чтобы держаться за руль было удобно, и чтобы при поворотах он не касался ног. Руки ребенка должны быть не прямыми, а несколько согнутыми в локтях. Высота руля должна обеспечивать удобное положение спины.
- Обучать езде на велосипеде следует ребенка в возрасте от четырех до шести лет, который способен удерживать равновесие и обладает достаточной координацией для сидения на велосипеде. Если вы чувствуете, что ваш ребенок уже справляется с удержанием баланса, при первой возможности снимите вспомогательные колеса, чтобы они не начали мешать ребенку ездить.
- Обучение езде на велосипеде следует проводить на ровной дороге, где ребенок может спокойно сконцентрироваться. Ребенку нужно помочь найти равновесие, удерживая седло велосипеда или верхнюю часть тела ребенка, однако нужно обязательно позволить ему самостоятельно управлять велосипедом. Родитель ни в коем случае не должен держаться за руль. Если у ребенка нет настроения учиться езде на велосипеде, не надо на него давить. Будьте спокойны, не спорьте, и, если сегодня ничего не получается, попробуйте снова в другой день.
- Если ребенок уже достаточно хорошо удерживает равновесие на велосипеде, научите его ехать прямо, поворачивать, преодолевать неровности дороги, объезжать препятствия и т.д. Обучить ребенка объезду препятствий и езде на поворотах особенно важно. Для этого можно, например, из веток и камней сделать небольшую трассу для слалома, на которой ребенок сможет отточить свои навыки езды. Научите ребенка и тому, что при резком повороте влево левая педаль должна быть наверху, а при повороте вправо наверху должна быть правая педаль. Благодаря этому ось тяжести будет распределена лучше, ребенок будет сохранять равновесие и не зацепится за поверхность дороги.
- Если у велосипеда ручные тормоза, то для остановки необходимо одновременно использовать оба тормоза, а не один из них.
Когда ребенок начнет ездить на велосипеде самостоятельно, очень важно, чтобы он знал правила дорожного движения, дорожные знаки, а также следил за окружающей обстановкой. Необходимо также помнить о том, что, согласно Закону о дорожном движении, ездить на велосипеде без сопровождения ребенок может начиная с 10 лет, и у всех велосипедистов возрастом 10-15 лет, которые ездят по проезжей части, должно иметься водительское удостоверение велосипедиста.