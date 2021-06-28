Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года
Овен. У Овнов ожидается довольно необычная неделя, на которой будет много новых возможностей. Придется действовать решительно и дерзко, но такой ритм порой выбивает из колеи даже самых выносливых и сильных. Придется прикладывать осознанные усилия, чтобы отбросить в сторону негативные мысли и ментальную усталость. Влияние космоса будет благоприятным для начала новых отношений, но Овнам придется выбирать между любовью и работой. Усидеть на двух стульях в период с 28 июня по 4 июля не получится.
Телец. Тельцы - это люди, которые чаще всего привязаны к дому. Они любят находиться там, веселиться в домашней обстановке и отдыхать. Именно поэтому астрологи советуют им сделать свой дом местом силы. В делах, связанных с работой и финансами, желательно обращать внимание на мелочи. В них будет заключаться вся суть. Также полезно будет направить свою энергию на нечто позитивное. Можно помочь родным и близким либо протянуть руку помощи незнакомцу.
Близнецы. Близнецов в последние дни июня могут ожидать неудачи, с которыми они уже встречались ранее. Пришло время узнать, почему мы порой наступаем на одни и те же грабли. Нужно разобраться в себе и не искать при этом вины в ком-то еще. Перекладывание ответственности крайне негативно скажется на карме Близнецов, на их отношениях с друзьями и близкими. На этой неделе стоит переждать бурю, если она начнется. Людям данного Знака не стоит тратить много денег и браться за дела и проекты, в которых они не уверены.
Рак. Раки будут весьма успешны в эти семь дней. Планеты и звезды в полном спокойствии. Энергетика и космические вибрации улягутся, что благотворно скажется на мышлении и настроении этих людей. Также полезно будет полагаться на шестое чувство. Можно смело просить о помощи близких людей. Если появится желание отгородиться от всего мира, лучше этого не делать. В общении и совместных делах Раки смогут почерпнуть нечто новое. Уединение же не принесет ничего хорошего.
Лев. У каждого Знака есть темные стороны. Львам стоит попытаться исправить свои недостатки и ужасные привычки. Это идеальная неделя для работы над собой, кардинального изменения своей жизни. Астрологи настоятельно советуют прислушиваться и присматриваться ко всему, что происходит вокруг. Среди всего потока событий Львы смогут выделить для себя нечто важное. Настало время стать мудрее. Чего точно не стоит делать в конце июня и начале июля, так это искать виновных в своих проколах. Возможно, Вселенная возьмет со Львов плату за прошлые ошибки.
Дева. У Дев на этой неделе будет как много хорошего, так и много плохого. Важно следить за знаками, которыми тело предупреждает нас об избытке негативной энергии. Если нет стимула для совершенствования, то придется заниматься насущными делами. Ни в коем случае нельзя бросать их на полпути. Это чревато большими неурядицами в сфере работы и финансов. В любовной сфере тоже не все будет так просто, как кажется. У многих Дев может появиться чувство ревности, которое им абсолютно не свойственно. Не стоит спешить с предъявлением претензий второй половинке.
Весы. Весы входят в список прирожденных лидеров по знаку Зодиака. Это значит, что люди к ним прислушиваются. Весы харизматичны и весьма дипломатичны, что делает их великолепными начальниками и командными работниками. Пришло время посвятить себя помощи коллегам. Это станет отправной точкой в светлое финансовое будущее и поможет Весам подняться быстрее по карьерной лестнице. На горизонте могут возникнуть новые возможности и в любви. Одинокие Весы смогут произвести отличное впечатление на кого угодно, когда угодно и где угодно.
Скорпион. Скорпионы могут насытиться негативной энергией в начале недели. Причиной тому будут случайные встречи с токсичными людьми, неприятные ситуации и события на работе и дома. Самый большой враг в любви для Скорпионов - фальшивые чувства. Не стоит притворяться кем-то другим, чтобы произвести впечатление на лицо противоположного пола. Нужно быть собой, не боясь говорить открыто о своих проблемах и недостатках, о целях в жизни.
Стрелец. Стрельцам стоит с самого начала недели создать благоприятную атмосферу в доме. Это поможет им более эффективно работать и отдыхать. Большие успехи могут ожидать Стрельцов-фрилансеров и тех, кто находится на отдыхе. Астрологи рекомендуют адекватно воспринимать критику в свой адрес, посвящать время обучению, духовному просвещению, поискам новых идей для работы и бизнеса. Вполне возможно, что в голову Стрельцам придут какие-то гениальные мысли. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют записывать все это, чтобы потом не забыть.
Козерог. Козерогам звезды помогут сосредоточиться на самых важных делах и проблемах. У людей этого знака будет выносливость и энтузиазм, но не будет главного — мощной интуиции. Именно поэтому астрологи советуют ее развивать с помощью специальных упражнений. Также людям данного знака не стоит ставить себя в жесткие рамки. Свобода действий и свобода мышления гарантируют успех в бизнесе и в работе. Это будет неделя возможностей. Козерогам удастся победить внутреннюю дисгармонию, страхи, закрыть уязвимые места.
Водолей. Порой для достижения счастья нам всем нужно от чего-то избавляться. Для Водолеев настало такое время. Также полезно будет избавиться от вредных привычек, заняться своим здоровьем. Общение с друзьями и второй половинкой поможет сгладить внутренние переживания. Полезными будут также периоды уединения, в которые можно заняться духовными практиками или просто отдохнуть от всех и вся. Самым опасным чувством этой недели эксперты называют зависть. Не нужно сравнивать себя с другими.
Рыбы. Рыбам стоит опасаться энергетических вампиров. Токсичные люди могут кардинально изменить жизнь Рыб, причем в худшую сторону. Это удачное время для одиночек и всех, кто крайне осторожно выбирает друзей. Представители данного Знака станут более восприимчивыми к критике и замечаниям. Подобную информацию стоит использовать себе во благо. Некоторые слова окружающих людей действительно будут крайне важными. Ближе к выходным можно отправляться в дальнюю дорогу.