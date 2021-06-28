Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года

Овен. У Овнов ожидается довольно необычная неделя, на которой будет много новых возможностей. Придется действовать решительно и дерзко, но такой ритм порой выбивает из колеи даже самых выносливых и сильных. Придется прикладывать осознанные усилия, чтобы отбросить в сторону негативные мысли и ментальную усталость. Влияние космоса будет благоприятным для начала новых отношений, но Овнам придется выбирать между любовью и работой. Усидеть на двух стульях в период с 28 июня по 4 июля не получится.

Телец. Тельцы - это люди, которые чаще всего привязаны к дому. Они любят находиться там, веселиться в домашней обстановке и отдыхать. Именно поэтому астрологи советуют им сделать свой дом местом силы. В делах, связанных с работой и финансами, желательно обращать внимание на мелочи. В них будет заключаться вся суть. Также полезно будет направить свою энергию на нечто позитивное. Можно помочь родным и близким либо протянуть руку помощи незнакомцу.

Близнецы. Близнецов в последние дни июня могут ожидать неудачи, с которыми они уже встречались ранее. Пришло время узнать, почему мы порой наступаем на одни и те же грабли. Нужно разобраться в себе и не искать при этом вины в ком-то еще. Перекладывание ответственности крайне негативно скажется на карме Близнецов, на их отношениях с друзьями и близкими. На этой неделе стоит переждать бурю, если она начнется. Людям данного Знака не стоит тратить много денег и браться за дела и проекты, в которых они не уверены.

Рак. Раки будут весьма успешны в эти семь дней. Планеты и звезды в полном спокойствии. Энергетика и космические вибрации улягутся, что благотворно скажется на мышлении и настроении этих людей. Также полезно будет полагаться на шестое чувство. Можно смело просить о помощи близких людей. Если появится желание отгородиться от всего мира, лучше этого не делать. В общении и совместных делах Раки смогут почерпнуть нечто новое. Уединение же не принесет ничего хорошего.