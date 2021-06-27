"Никто не предупреждал!" 39 открытий, которые женщины сделали во время беременности

1. Вы начинаете везде замечать беременных женщин.

2. Чужие люди начинают говорить с вами о вашем теле и изменениях в нем. Я чувствовала себя словно подростком, когда все вокруг комментируют твой внешний вид и задают вопросы.

3. Часто незнакомые люди дают непрошенные советы. Удивляются, можно ли мне пить много кофе или обсуждают размер моего живота ("Ты уверена, что тебе еще не пора рожать? Живот такой большой, может быть у тебя двойня?").

4. Знакомые люди думают, что им можно трогать ваш живот без спроса.

5. Иногда бывает обидно от того, что все тебя называют миленькой.

6. Не покупайте ботинки на шнуровке. Настанет время, когда вы не сможете наклониться, чтобы их завязать.

7. Будьте готовы отвечать на одни и те же вопросы по многу раз в день.

8. Как же сильно настоящая беременность отличается от того, что мы видим в Instagram!

9. Я будто заново влюбилась в своего мужа и хотела заниматься с ним любовью даже на третьем триместре.

10. Я не была готова к тому, что муж будет бояться заниматься сексом во время моей беременности. При этом, не только в период первой, но и во время второй! "Я так не могу, боюсь повредить ребенку", - говорил он.

11. Меня удивило то, что секс за день до запланированных родов действительно помог ускорить процесс.

12. Будьте готовы к изжоге по ночам, которая мешает уснуть.

13. Мне было очень сложно спать!

14. Размер груди менялся несколько раз. Пришлось покупать очень много белья, а модели для беременных очень дорогие.

15. У меня появилось молозиво уже на 25-й неделе беременности. Я думала, оно появляется только ближе к концу.

16. Грудь болела настолько, что к ней невозможно было прикоснуться. Если спросить моего мужа, он бы сказал: "У нее большая и красивая грудь, которую мне нельзя трогать".