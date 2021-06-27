Найдена одна из возможных причин “долгого ковида”

“Долгим ковидом”, или постковидным синдромом, называют феномен, при котором после перенесенной инфекции появляются различные проблемы со здоровьем, которые не проходят в течение многих месяцев. При этом, как стало известно недавно, “долгий ковид” может наблюдаться даже у тех людей, которые перенесли саму болезнь бессимптомно. Биологические причины, лежащие в основе этого феномена, пока точно не известны.

Авторы нового исследования, результаты которого опубликованы в журнале Pathogens, заподозрили, что по крайней мере некоторые необъяснимые симптомы “долгого ковида”: упадок сил, туман в голове и высыпания на коже — не являются прямым последствием “работы” вируса SARS-CoV-2.

Эти, а также, возможно, и многие другие симптомы могут быть связаны с тем, что иммунный ответ на коронавирусную инфекцию активизировал «дремавший» до тех пор вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ).

ВЭБ относится к семейству герпесвирусов и считается одной из самых распространенных вирусных инфекций в мире. Считается, что ВЭБ может играть ключевую роль в развитии многих заболеваний, включая онкологические.

Исследователи опросили 185 случайным образом выбранных пациентов, перенесших ковид, и обнаружили, что от «долгого ковида» страдает около 30% из них, причем у четырех человек из этой группы болезнь прошла бессимптомно.

Затем 68 случайно выбранных участников опроса протестировали на антитела к ВЭБ. У 30 человек из этой группы наблюдались симптомы «долгого ковида». Оказалось, что признаки повторной активизации (реактивации) ВЭБ наблюдаются у 20 из них (почти 67%). В то же время среди 20 человек, переболевших ковидом, но не страдавших от постковидного синдрома, активный ВЭБ был выявлен лишь у двух человек (10%).

При этом и у тех, кто уже страдает от «долгого ковида» в течение многих месяцев, и у тех, кто столкнулся с этим феноменом недавно, уровни реактивации ВЭБ были одинаковыми. Это может свидетельствовать о том, что вирус Эпштейна-Барр «просыпается» параллельно с ковидом или вскоре после того, как коронавирусная инфекция идет на спад, считают исследователи.