Девочка отправила письмо умершему отцу в рай и растрогала почтальона(1)
Отец Сианны умер, когда ей было четыре месяца. По словам матери, дочь постоянно расспрашивает ее об отце и отправляет ему письма на все праздники.
20 июня 2021 года, в День отца, девочка решила нарисовать открытку и отправить ее умершему родителю.
Тогда британка назвала дочери первый адрес, который пришел ей в голову.
Тем же вечером мать и дочь отправили конверт с подписью, которая гласила: “Папе. В рай, на девятое облако”. Письмо попало в руки местному почтальону, который разместил его фотографию на своей странице в фейсбуке, чтобы найти отправительницу. “Я сам потерял отца в прошлом году и очень тяжело это пережил, поэтому я могу только представить, через что проходит маленький ребенок. Я бы хотел встретиться с девочкой и поговорить”, — признался он.