Девочка отправила письмо умершему отцу в рай и растрогала почтальона

Отец Сианны умер, когда ей было четыре месяца. По словам матери, дочь постоянно расспрашивает ее об отце и отправляет ему письма на все праздники.

20 июня 2021 года, в День отца, девочка решила нарисовать открытку и отправить ее умершему родителю.

«Сианна просто пришла в комнату тем вечером и спросила, где живет папа, чтобы написать адрес получателя на конверте», — прокомментировала ее мать. Женщина рассказала, что было уже поздно, и она предложила девочке обсудить этот вопрос утром, но та заплакала и настояла на своем.

Тогда британка назвала дочери первый адрес, который пришел ей в голову.

Mum Sarah whose 8 y/o girl Sianna posted a Father's Day letter addressed to her dad ‘in heaven’ was overwhelmed when Leicester postie Simon returned it… @BBCLeicester pic.twitter.com/RpkUVH4VxM — Jimmy Carpenter (@JCarpenter82) June 23, 2021

Тем же вечером мать и дочь отправили конверт с подписью, которая гласила: “Папе. В рай, на девятое облако”. Письмо попало в руки местному почтальону, который разместил его фотографию на своей странице в фейсбуке, чтобы найти отправительницу. “Я сам потерял отца в прошлом году и очень тяжело это пережил, поэтому я могу только представить, через что проходит маленький ребенок. Я бы хотел встретиться с девочкой и поговорить”, — признался он.