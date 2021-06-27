Готовы ли вы ко второму ребенку? 7 вопросов, которые помогут это понять(1)
Существует множество способов определить, насколько вы готовы к появлению второго ребенка, но, скорее всего, ни один из них не гарантирует стопроцентной точности - ведь мы знаем, что как только появляется ребенок, все планы и прогнозы вылетают в трубу. Впрочем, иногда стоит попытаться.
Психотерапевтка Мегна Сингаль написала для сайта Psychology Today список вопросов, который надо задать себе, прежде чем решиться на второго ребенка. По ее мнению, честные и искренние ответы на эти вопросы помогут вам понять, действительно ли вы готовы к пополнению в вашей семье, и не станет ли оно для вас неожиданным и непосильным грузом. Вот этот список:
1. Какова основная причина, по которой я хочу второго ребенка?
Вы хотите второго ребенка, чтобы у первого появилась компания? Или, может быть, ваша семья станет “полной”, после того, как в ней будет четыре человека?
Вам нравится следить за развитием ребенка и заниматься его воспитанием? Или вы вспоминаете о своих отношениях с сиблингами, и хотите, чтобы ваш ребенок испытал то же самое?
Вы переживаете о том, что ваши биологические часики тикают, и сейчас - последний шанс родить ребенка? Или вы хотите завести еще одного ребенка из-за общественного давления?
После того, как вы определите основную причину, по которой вы хотите еще одного ребенка, вы сможете ответить на вопрос, стоит вам его заводить или нет.
2. Как мой партнер относится к тому, чтобы завести второго ребенка?
Учитывая тот факт, что пары нередко жалуются на то, что получают меньше удовольствия от отношений после появления ребенка, полезно понять, совпадают ли ваши взгляды на второго ребенка со взглядами вашего партнера.
Если не совпадают, то логично сделать шаг назад и обсудить друг с другом все доводы за и против, которые у вас есть.
Чем честнее вы будете друг с другом, тем лучше у вас получится наладить коммуникацию, и тем проще вам будет принять совместное решение.
3. Готова ли я еще раз через это пройти?
Дети требуют огромного труда. Вы наверняка еще не забыли, как вам приходилось быть на посту 24/7, перестраивать свой график под потребности ребенка, и как ваши дни и ночи сливались в одно размытое пятно.
Сейчас вас ждет не просто повторение всего этого. Вас ждет повторение - но еще и с другим маленьким человеком в нагрузку. Вот, какие важные факторы следует принимать во внимание:
• Ваше здоровье
Вы стали старше, а потому у вас могут быть сложности с зачатием (или оно займет больше времени). Если вы старше 35 лет, ваши риски проблемной беременности возрастают.
• Ваша система поддержки
Вам будет намного проще управиться с ребенком и младенцем, если у вас есть родственники или наемные работники, которые могут вам помочь. Но если ваш партнер недостаточно включен в родительство, не разделяет с вами домашние обязанности, или если у вас почти нет источников помощи, то управляться с двумя детьми будет очень и очень не просто.
• Ваш дом
Ваш дом готов к тому, чтобы принять еще одного ребенка? У него будет детская? Как вы все будете спать? Ваше пространство и жилищные условия - это еще один важный фактор, который необходимо учитывать.
• Ваш темп жизни
Принимая решение о втором ребенке, важно подумать о том, как он повлияет на ваш уклад. Некоторые изменения могут быть весомыми, некоторые - едва заметными. Например, вам будет сложнее сходить за кофе или в кино, чем сейчас.
Чем лучше вы разберетесь во всех этих вопросах и логистике, тем проще вам будет принять решение.
4. Как мой ребенок переживет появление брата или сестры?
Несмотря на то, что ваш ребенок может испытать огромную палитру чувств - от бесконечного счастья до ревности и ощущения, что его предали, - невозможно точно предсказать, как он поведет себя с появлением сиблинга.
Даже если ваш ребенок умоляет вас родить ему братика или сестричку или наоборот не проявляет никакого интереса к маленьким детям, его реакция на собственного сиблинга может быть совершенно другой.
Независимо от возраста вашего первого ребенка, вам будет необходимо подготовить его к появлению еще одного ребенка в семье - если вы на него решитесь.
5. Могу ли я позволить себе еще одного ребенка?
Появление ребенка требует серьезных финансовых вложений. Кроме кратковременных трат (например, подгузники или визиты к педиатру), вас ждет множество долгосрочных трат.
Для того, чтобы принять решение о втором ребенке, необходимо оценить ваш семейный бюджет. Это поможет вам разобраться, готовы ли вы к появлению еще одного ребенка, или вам стоит подождать, пока ваше финансовое положение не станет более устойчивым.
6. Как второй ребенок повлияет на мою карьеру?
Второй ребенок приведет ко второму декрету - и это важно учитывать. Еще стоит подумать о том, что вы будете делать, если ваша работа связана с командировками, насколько доступны сады в вашем городе и не приведет ли декрет к тому, что вас не станут повышать в должности или заберут у вас перспективные проекты.
Если вы думаете о втором ребенке, стоит оценить свои приоритеты. Что важно для вас - финансовая независимость? Ваша профессия и карьера? Ваша собственная идентичность за пределами вашей семьи? Или возможность стать примером для своего ребенка?
7. Что, если у меня не будет второго ребенка?
Возможно, вы уже представляли себе жизнь с двумя детьми, но не менее важно представлять себе жизнь с одним ребенком. Что вы будете чувствовать? Грусть? Сожаление? Или облегчение?
Если у вас не будет второго ребенка, будет ли вам казаться, что вам чего-то не хватает? Или у вас будет ощущение того, что ваша семья полная и без него?
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Изучение ваших чувств может много рассказать о том, чего вы на самом деле хотите, и какая истинная причина того, что вы начали задумываться о втором ребенке.
Давление со стороны друзей и родственников или общества в целом, постоянно тикающие часики или желание сохранить брак - все эти факторы могут заставить вас думать, что вы хотите второго ребенка, даже если вы не хотите.
Независимо от того, что вы решите, помните о том, что здесь не существует правильных и неправильных ответов. Единственный ключ к тому, чтобы вырастить счастливого ребенка - это счастливая мать, которая принимает информированные решения.