Готовы ли вы ко второму ребенку? 7 вопросов, которые помогут это понять

Существует множество способов определить, насколько вы готовы к появлению второго ребенка, но, скорее всего, ни один из них не гарантирует стопроцентной точности - ведь мы знаем, что как только появляется ребенок, все планы и прогнозы вылетают в трубу. Впрочем, иногда стоит попытаться.

Психотерапевтка Мегна Сингаль написала для сайта Psychology Today список вопросов, который надо задать себе, прежде чем решиться на второго ребенка. По ее мнению, честные и искренние ответы на эти вопросы помогут вам понять, действительно ли вы готовы к пополнению в вашей семье, и не станет ли оно для вас неожиданным и непосильным грузом. Вот этот список:

1. Какова основная причина, по которой я хочу второго ребенка?

Вы хотите второго ребенка, чтобы у первого появилась компания? Или, может быть, ваша семья станет “полной”, после того, как в ней будет четыре человека?

Вам нравится следить за развитием ребенка и заниматься его воспитанием? Или вы вспоминаете о своих отношениях с сиблингами, и хотите, чтобы ваш ребенок испытал то же самое?

Вы переживаете о том, что ваши биологические часики тикают, и сейчас - последний шанс родить ребенка? Или вы хотите завести еще одного ребенка из-за общественного давления?

После того, как вы определите основную причину, по которой вы хотите еще одного ребенка, вы сможете ответить на вопрос, стоит вам его заводить или нет.

2. Как мой партнер относится к тому, чтобы завести второго ребенка?

Учитывая тот факт, что пары нередко жалуются на то, что получают меньше удовольствия от отношений после появления ребенка, полезно понять, совпадают ли ваши взгляды на второго ребенка со взглядами вашего партнера.

Если не совпадают, то логично сделать шаг назад и обсудить друг с другом все доводы за и против, которые у вас есть.

Чем честнее вы будете друг с другом, тем лучше у вас получится наладить коммуникацию, и тем проще вам будет принять совместное решение.

3. Готова ли я еще раз через это пройти?