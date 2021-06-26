В Таллинн возвращаются лекции венского искусствоведа Дарьи Сабитовой. Жителей города приглашают поговорить о "прекрасной эпохе"

Последние десятилетия XIX века и период до начала Первой мировой войны в Европе называют Belle Époque (Прекрасная эпоха). Одним из символов Belle Époque стал Париж, ар-нуво и ускользающая красота.

Во время лекции гости погрузятся в атмосферу того времени, рассмотрят ювелирные работы Рене Лалка, лампы Тиффани и вазы Галле. Полюбуемся женственными нарядами от старейшего модного дома Worth. Особое внимание Дарья уделит прекрасным портретам итальянца Джованни Больдини и американца Джона Сингера Сарджента, француза Уильяма-Адольфа Бугро.

Во время лекции гости увидят как изображались в живописи звезды Монмартра, танцовщицы Фоли Бержер, легендарные места и улицы, такие как Мулен Руж или Ша Нуар (Le Chat Noir - бар «Черный кот»). А также лектор обсудит появление в Париже Сергея Дягилева с его «Русскими сезонами», воздухоплавание, Эйфелеву башню и Всемирные выставки.

Лектор: искусствовед Дарья Сабитова, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду. Училась и работала в Гейдельберге, Сиене, Риме, Вене.

В прошлом- эксперт аукционного дома Sotheby's, а в настоящем создатель Art Salon Vienna - венского клуба для людей интересующихся искусством. Организатор образовательного проекта "Лекции об искусстве в венских музеях" и арт-путешествий в Италию.

Лекция проводится на русском языке.

Место проведения: ресторан iO Restoran

18:00 - регистрация

19:00 - начало лекции

20:00 - пауза

20:15 - продолжение лекции

21:30 - вопросы зрителей к лектору

Стоимость билета 49€

NB! В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:

- приветственный напиток Prosecco

- блюдо на выбор:

Карпаччо из говядины

или

Тартар из тунца

Количество мест ограничено, регистрация обязательна по емайл адресу!

☎️ +372 5129057; +372 5058143