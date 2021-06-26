"Простите, что я притворялась". Бритни Спирс требует отменить опекунство, но каковы ее шансы в суде?

Она заявила, что ей в числе прочего запрещают снять внутриматочную спираль, поэтому она не может забеременеть и выйти замуж за своего приятеля. "Я травмирована. Я несчастна и не могу спать. Я в депрессии и зла до безумия. Я плачу каждый день", - заявила 39-летняя певица во время выступления в суде, которое продолжалось 23 минуты.

Во время слушаний Спирс обвинила ее отца, уже 13 лет контролирующего ее финансы и концертную деятельность, в том, что тот оказывал на нее давление и принуждал проходить медицинские процедуры, а также принимать психотропные препараты.

"Простите меня, что последние два года я притворялась, будто у меня все в порядке. Я это делала из гордости, а еще потому, что мне было стыдно рассказать о том, что со мной случилось. Но вообще, конечно, всем ведь хочется, чтобы лента в "Инстаграме" была веселой", - продолжает Бритни Спирс.

"Это была одна из лучших привычек моей матери…. Вне зависимости от того, насколько дерьмовым был тот или иной день, когда я была маленькой, она всегда притворялась, что все в порядке, - написала Бритни. - Я пишу об этом, потому что не хочу, чтобы люди считали мою жизнь идеальной. СОВЕРШЕННО ТОЧНО - ОНА НЕ ТАКАЯ".

Певица объяснила, что не выносила свои проблемы на всеобщее обозрение, точно так же, как когда-то делала ее мать. В 2008 году суд наделил отца Бритни Спирс полномочиями ее опекуна после череды публичных скандальных инцидентов, связанных с психическим здоровьем певицы.

Кристофер Мелкер: С юридической точки зрения я совсем не уверен, что ее заявления так уж ей помогли. Это позволило всем нам, обычным людям, узнать, чего именно она хочет. И теперь закончились споры о том, было ли это опекунство добровольным. Это она заявила совершенно определенно.

Но если бы я готовил ее к этому заседанию, то посоветовал бы вести себя как можно спокойнее, признать, что у нее были проблемы 13 лет назад, что защитные меры в тот момент были оправданными, и показать понимание этих проблем. И перечислить шаги, которые она предприняла, чтобы снова не оказаться в подобной ситуации. Это поможет убедить суд, что она не нуждается в помощи.

Если она бы она все это выразила спокойно, суду было бы трудно найти основания для сохранения опекунства. Но мы увидели намного более взрывное, эмоциональное и резкое выступление Бритни. Я понимаю, почему она себя так может чувствовать. Но не уверен, что она таким образом себе помогла.

Александр Риппс: Судя по тому, что я понял, прочтя ее выступление, слова служили ее цели. В конечном счете она вполне определенно заявила, что требует отменить опекунство. Она признала, что у нее все еще есть проблемы, с которыми нужно работать, но при этом прямо сказала суду, что возражает против опекунства. Для опекунства должны быть очень веские основания. Поэтому, если Бритни может продемонстрировать, что ее психическое состояние улучшилось по сравнению с моментом, когда опекунство было установлено, суд должен снова оценить его необходимость.

Каковы следующие шаги с юридической точки зрения?

Кристофер Мелкер: Заседание в среду было полностью посвящено выступлению Бритни. Она заявила, что требует прекратить опекунство, но не попросила об этом официально. Следующим шагом должно быть заявление с просьбой отменить решение - и после этого суд проведет слушания.