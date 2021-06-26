10 способов, которые помогут уснуть в жару

Расстаньтесь с подушкой

По данным исследований Института имени Роберта Коха, каждый третий житель Германии засыпает с трудом. А летом - и того больше. Как справиться с этой проблемой в жару? В первую очередь, эксперты предлагают отказаться от подушки и одеяла. Лучше поднять головную часть кровати чуть выше, укрыться простыней или легким покрывалом и спать на боку.

Жалюзи, растения и электротехника

Чтобы вечером быстро уснуть, подготовьтесь к этому с утра: опустите жалюзи, задерните шторы и оставьте окна закрытыми - только вечером их следует открыть настежь. Любые растения в спальне - непрошеные гости: кислород они производят днем, а вот ночью - поглощают. И чем меньше техники у кровати (исключение - будильник на батарейках), тем лучше, подчеркивают специалисты.

Cон после еды

Ученые определили, что тот, кто за три часа до сна ест небольшую порцию "правильной пищи", засыпает быстрее. Легкая еда с высоким содержанием белка (курятина, орехи кешью, овсяные хлопья) содержит важную аминокислоту - триптофан. А он способствует выработке "гормона счастья" - серотонина. Настроение поднимается, нервы успокаиваются, и начинает клонить в сон...

Аромат ванили

Ванильный аромат способен творить чудеса: он действует успокоительно, снимает напряжение, чувство страха, выводит из подавленного состояния. Ваниль действует как виде эфирного масла ( в креме, шампуне), так и в качестве добавки в напиток, приготовленный из любого сорта молока - даже из кокосового, рисового или овсяного.

Лаванда

Средство, проверенное во всех отношениях, и одно из самых эффективных для снятия повседневного стресса - чай из соцветий лаванды. Его можно смешать и с другими кореньями и травами, которые не имеют согревающего эффекта: ромашкой, пустырником, кукурузными рыльцами... Пить травяной чай рекомендуется слегка теплым и маленькими глотками.

Манго и йогурт