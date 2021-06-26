10 способов, которые помогут уснуть в жару
Расстаньтесь с подушкой
По данным исследований Института имени Роберта Коха, каждый третий житель Германии засыпает с трудом. А летом - и того больше. Как справиться с этой проблемой в жару? В первую очередь, эксперты предлагают отказаться от подушки и одеяла. Лучше поднять головную часть кровати чуть выше, укрыться простыней или легким покрывалом и спать на боку.
Жалюзи, растения и электротехника
Чтобы вечером быстро уснуть, подготовьтесь к этому с утра: опустите жалюзи, задерните шторы и оставьте окна закрытыми - только вечером их следует открыть настежь. Любые растения в спальне - непрошеные гости: кислород они производят днем, а вот ночью - поглощают. И чем меньше техники у кровати (исключение - будильник на батарейках), тем лучше, подчеркивают специалисты.
Cон после еды
Ученые определили, что тот, кто за три часа до сна ест небольшую порцию "правильной пищи", засыпает быстрее. Легкая еда с высоким содержанием белка (курятина, орехи кешью, овсяные хлопья) содержит важную аминокислоту - триптофан. А он способствует выработке "гормона счастья" - серотонина. Настроение поднимается, нервы успокаиваются, и начинает клонить в сон...
Аромат ванили
Ванильный аромат способен творить чудеса: он действует успокоительно, снимает напряжение, чувство страха, выводит из подавленного состояния. Ваниль действует как виде эфирного масла ( в креме, шампуне), так и в качестве добавки в напиток, приготовленный из любого сорта молока - даже из кокосового, рисового или овсяного.
Лаванда
Средство, проверенное во всех отношениях, и одно из самых эффективных для снятия повседневного стресса - чай из соцветий лаванды. Его можно смешать и с другими кореньями и травами, которые не имеют согревающего эффекта: ромашкой, пустырником, кукурузными рыльцами... Пить травяной чай рекомендуется слегка теплым и маленькими глотками.
Манго и йогурт
Легким фруктом врачи и ученые считают манго: оно не заставляет наш кишечник работать в полную силу, зато дает ощущение насыщения и спокойствия. Особенно в сочетании с йогуртом.
Красное вино или вишневый сок?
Ежедневно дозволенные полбокальчика полезного красного вина в летний период врачи предлагают заменить на более снотворный напиток. Им оказался сок обыкновенной вишни. Он способен поднимать уровень усыпляющего гормона мелатонина в организме на целых 15 процентов. Причем и сон длится тогда почти на полчаса дольше, обещают эксперты.
Мускулатура стресса
Сбросить с себя усталость и стресс перед сном просто необходимо. Сделать это поможет, например, массаж. Впрочем, есть и довольно простые упражнения, уверяют специалисты, имея ввиду нижнюю челюсть - мускул, который находится в постоянном напряжении. Перед сном желательно широко открыть рот (насколько это возможно), затем снова закрыть. Это упражнение проделайте 10 раз - и вы уснете, как младенец.
Ноги в воду
Незадолго до сна очень хорошо принять ванну для ног. Им достаточно 10-15 минут, чтобы донести до нашего мозга сигнал к отбою. В слегка теплую воду можно добавить немного лаванды, мелиссы, валерианы или лепестки роз.
Звезды или овечки?
Что лучше считать перед сном: звезды или овечек? Ни то ни другое, уверены ученые. Просто это так нудно и скучно, что поневоле заставляет возвращаться к проблемам и переживаниям, отложившимся в нашем подсознании. Лучше заняться визуализацией: то есть представить себе парящие в небе облака, морскую гладь или перенести свою кровать на поляну, в пшеничное поле...