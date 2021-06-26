7 самых полезных летних ягод

Малина

Малина богата растительной клетчаткой, витаминами С, К, марганцем. В ней также много антиоксидантов эллагитанинов. Как показало исследование ученых из Иллинойского Института пищевой безопасности, эти вещества подавляют окислительные процессы, которые разрушают наши клетки.

Несколько испытаний на животных показали, что малина может снижать уровень сахара в крови. Также небольшие лабораторные исследования на культурах клеток обнаружили, что антиоксиданты малины убивают некоторые раковые клетки или замедляют их рост. Однако пока никто не проводил таких наблюдений на людях.

Черника

В чернике много витаминов C, E и К, а также железа, магния и калия. Исследования (1, 2) показали, что ягода или ее сок уменьшают воспаление у людей, склонных к сердечным заболеваниям, и способствует похудению.

Еще одно исследование финских ученых показало, что рацион, богатый черникой, цельными злаками и рыбой, снижает глюкозу в крови при диабете. Наконец, черника повышает хороший холестерин (ЛПВП) и снижает плохой (ЛПНП).

Хотя ученые опровергли предположение, что черника улучшает ночное зрение, она все же может быть полезной для глаз. Одно двухлетнее наблюдение за пациентами с глаукомой показало, что ежедневный прием 120 мг антоцианов черники улучшает зрительную функцию примерно на 30%, в то время как в группе плацебо зрение только ухудшалось.

Другие исследования (1, 2, 3) показывают, что ежедневное употребление 160-480 мг экстракта черники уменьшает симптомы усталости глаз, вызванные работой за экраном.

Клубника