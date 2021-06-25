Ретроградный Нептун с 25 июня по 1 декабря 2021 года: влияние на знаки Зодиака

Нептун — планета иллюзий и удовольствий — в некотором смысле непредсказуем, особенно сейчас, когда он в знаке Рыб. Именно поэтому даже его ретроградность для кого-то из нас может оказаться позитивной. Советы астрологов направят вас по верному пути на ближайшие полгода.

Овен

Овнам ретроградный Нептун не принесет много проблем. Единственно, о чем стоит помнить с 25 июня, так это о действенной силе оптимизма. Ретро Нептун в Рыбах потребует от Овнов позитива. В этот период также стоит опасаться врагов и недоброжелателей, ведь они могут серьезно подпортить жизнь.

Телец

На Тельцов Нептун воздействует относительно нейтрально, поэтому в данный период им не стоит бить тревогу и осторожничать. Можно смело следовать за своей интуицией и не бояться наплыва негативной энергии. Обрести веру в себя Тельцам помогут любимые занятия и общение с близкими.

Близнецы

На Близнецов ретроградный Нептун может влиять весьма негативно. Творческий запал может пропасть уже в июне и не вернуться до самого окончания периода обратного движения. Любые новые дела Близнецов будут начинаться не самым лучшим образом, что сильно ударит по их уверенности в себе.

Рак

Если у Раков есть какие-то зависимости и вредные привычки, Нептун их обострит и помешает от них избавиться. С другой стороны, если Раки смогут это сделать с июня по начало декабря, назад эти негативные привычки уже не вернутся: планета заберет их с собой.

Лев

Нептун может косвенно поменять жизни Львов. Планета воздействует на бессознательную часть мышления многих людей, лишая их правильных рефлексов. Львы потеряют свою хваленую интуицию, поэтому им придется уповать лишь на здравый смысл. Это будет непростое время.

Дева

Перед Девами с 25 июня по 1 декабря могут периодически вставать дилеммы - поступить честно, но не получить от этого ничего, либо пойти на хитрость и возыметь с этого какие-то бонусы. Важно помнить, что все это иллюзия. Нельзя соблазняться легкими путями, поскольку они могут принести хаос и разрушения.

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