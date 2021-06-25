Ретроградный Нептун с 25 июня по 1 декабря 2021 года: влияние на знаки Зодиака
Нептун — планета иллюзий и удовольствий — в некотором смысле непредсказуем, особенно сейчас, когда он в знаке Рыб. Именно поэтому даже его ретроградность для кого-то из нас может оказаться позитивной. Советы астрологов направят вас по верному пути на ближайшие полгода.
Овен
Овнам ретроградный Нептун не принесет много проблем. Единственно, о чем стоит помнить с 25 июня, так это о действенной силе оптимизма. Ретро Нептун в Рыбах потребует от Овнов позитива. В этот период также стоит опасаться врагов и недоброжелателей, ведь они могут серьезно подпортить жизнь.
Телец
На Тельцов Нептун воздействует относительно нейтрально, поэтому в данный период им не стоит бить тревогу и осторожничать. Можно смело следовать за своей интуицией и не бояться наплыва негативной энергии. Обрести веру в себя Тельцам помогут любимые занятия и общение с близкими.
Близнецы
На Близнецов ретроградный Нептун может влиять весьма негативно. Творческий запал может пропасть уже в июне и не вернуться до самого окончания периода обратного движения. Любые новые дела Близнецов будут начинаться не самым лучшим образом, что сильно ударит по их уверенности в себе.
Рак
Если у Раков есть какие-то зависимости и вредные привычки, Нептун их обострит и помешает от них избавиться. С другой стороны, если Раки смогут это сделать с июня по начало декабря, назад эти негативные привычки уже не вернутся: планета заберет их с собой.
Лев
Нептун может косвенно поменять жизни Львов. Планета воздействует на бессознательную часть мышления многих людей, лишая их правильных рефлексов. Львы потеряют свою хваленую интуицию, поэтому им придется уповать лишь на здравый смысл. Это будет непростое время.
Дева
Перед Девами с 25 июня по 1 декабря могут периодически вставать дилеммы - поступить честно, но не получить от этого ничего, либо пойти на хитрость и возыметь с этого какие-то бонусы. Важно помнить, что все это иллюзия. Нельзя соблазняться легкими путями, поскольку они могут принести хаос и разрушения.
Весы
У Весов жизнь практически не изменится в эти пять месяцев. Нептун не будет сильно менять правила игры для людей этого Знака. Могут искажаться информационные потоки, поэтому нужно проверять сказанное окружающими людьми и не верить им на слово. Этого будет достаточно, чтобы остаться на плаву.
Скорпион
Скорпионам ни в коем случае нельзя в период ретроградности Нептуна наживать врагов. Нужно быть дружелюбными и тихими. В противном случае их жизнь может превратиться в одну бесконечную черную полосу с войнами, раздорами, ссорами. Нужно быть осторожнее, выясняя отношения со второй половинкой.
Стрелец
Стрельцы будут крайне удачливы в этот период. Нептун сделает так, что люди данного Знака смогут встать на путь финансового развития. Деньги могут течь к ним в руки, но это не значит, что столько же удачи будет и в любви. Возможно, придется пойти на жертвы ради успеха в той или иной сфере.
Козерог
Козероги - это люди, у которых всегда четко расставлены приоритеты в жизни. Нептун может изменить все в худшую сторону. Козероги забудут о том, что для них важно, и начнут заниматься делами, которые второстепенны или вовсе не имеют никакого смыла.
Водолей
У Водолеев начнется время, в которое все дела могут идти наперекосяк. Планы будут срываться, люди — разочаровывать. Самое главное в эти пять месяцев - не паниковать. Нужно быть самими собой - спокойными, веселыми и готовыми к любым жизненным сюрпризам. Будет также и плюс: Нептун может помочь в поиске новых друзей.
Рыбы
Рыбам стоит как можно меньше общаться с токсичными людьми. Ретроградный Нептун сделает их энергетику более податливой и слабой, поэтому Рыбами будет чуть проще манипулировать. Астрологи советуют не принимать скоропалительные решения. Важно здраво оценивать свои возможности.