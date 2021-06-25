25.06.2021, 17:29
Журналист нашел пропавшего 1,5-летнего ребенка во время репортажа о его исчезновении(6)
Photo by Tatiana Syrikova from Pexels
Итальянский журналист Джузеппе Ди Томмазо поехал снимать репортаж о пропавшем без вести 21-месячном ребенке. По дороге к дому семьи он случайно обнаружил потерявшегося младенца. Об этом сообщает “Би-би-си”.
Репортер услышал стоны, доносящиеся из ущелья возле проезжей части. Он думал, что внизу пряталось какое-то животное, но решил на всякий случай сообщить о шуме проезжавшим мимо полицейским. Те спустились в ущелье и увидели там ребенка: он вышел им навстречу и сказал слово “мама”.
Последний раз до пропажи родители видели младенца в его спальне вечером 21 июня. Ночью он проснулся и самостоятельно вышел из дома. Ди Томмазо нашел его в нескольких километрах от жилища.
В поисках мальчика были задействованы вертолет и около тысячи человек, включая сотрудников полиции, пожарных и спасателей.
Ребенка отвезли в больницу для медицинского осмотра. По данным местных СМИ, он получил незначительные травмы, но его жизни и здоровью ничего не угрожает.