Арбузы и вода. Какие продукты в этом году чаще всего покупали жители Эстонии к Иванову дню?

Самыми популярными товарами в эти дни стали арбузы и воды. “По сравнению с прежними аналогичными периодами, помимо традиционных шашлыков, филе лосося, помидоров и огурцов, люди покупали именно прохладительные напитки, мороженое и слабый алкоголь. Это говорит о том, что клиентам, помимо традиционных продуктов для праздничного стола, требовалось что-то, что спасало бы их от жары”, — сказал директор по ассортименту и закупкам Prisma Каймо Нийтару.