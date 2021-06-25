"Безупречная узнаваемость и изысканность". Таллиннцев приглашают на дегустацию вин вальполичелла

Пожалуй, нет лучшего способа понять и прочувствовать все тонкости сочетания вина и разных блюд, чем ужин, совместно подготовленный отличным шеф-поваром и грамотным сомелье. Их слаженная работа позволит открыть новые нюансы вкуса и удивить яркими акцентами.

На дегустации будут обсуждаться надписи и термины на этикетках дегустационных образцов, оцениваться вкусовые и ароматические особенности предложенных напитков, а также разберём стили, специфику подачи и возможные гастрономические сочетания…

О вине:

Красивое слово “Вальполичелла”, переводится как долина множества винных погребов — является винодельческим субрегионом в Италии, и представляет собой ряд долин в западной части области Венеция, ограниченных холмами и рекой Адидже.

В чем же секрет яркого насыщенного вкуса? В первую очередь в автохтонных сортах винограда. В своей основе Valpolicella производится из сорта Corvina с темными ягодами и с толстой кожицей, который придает винам особую танинность и богатый аромат с нотами вишни, плодовитого Rondinella, и кислотного Molinara. А так же существуют методы “пассито” и “рипассо” для совместной ферментации с суслом базового Вальполичелла для придания последнему характера и сложности.

На дегустации будут представлены: яркое фруктовое красное Valpolicella Classico, с живым вкусом и ароматами черники, банана и узнаваемой нотой кислой вишни, характерной для красных вин севера Италии, и вина Ripasso и Recioto из того же региона…. в чём же их отличие?! Об этом и многом другом вы узнаете на яркой дегустации Gourmet Showcase 10 июля в iO Restoran.

Сомелье: Juri Brattšik

Шеф-повар: Zaven Ioannesyan

Блюда и вина, которые будут представлены на дегустации:

- Welcome drink / Prosecco Bottega DOC

- Vitello Tonnato / Valpolicella Classico, Allegrini, 2019

- Rib Eye Steak / Valpolicella Ripasso, Allegrini Corte Giara, 2017

- Chocolate Fondant / Recioto della Valpolicella, Villa Girardi, 2016

Музыкальное сопровождение вечера:

- живая музыка (рояль) / Italian music by Maestro Tommaso Primavera