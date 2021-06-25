"Безупречная узнаваемость и изысканность". Таллиннцев приглашают на дегустацию вин вальполичелла(1)
Пожалуй, нет лучшего способа понять и прочувствовать все тонкости сочетания вина и разных блюд, чем ужин, совместно подготовленный отличным шеф-поваром и грамотным сомелье. Их слаженная работа позволит открыть новые нюансы вкуса и удивить яркими акцентами.
На дегустации будут обсуждаться надписи и термины на этикетках дегустационных образцов, оцениваться вкусовые и ароматические особенности предложенных напитков, а также разберём стили, специфику подачи и возможные гастрономические сочетания…
О вине:
Красивое слово “Вальполичелла”, переводится как долина множества винных погребов — является винодельческим субрегионом в Италии, и представляет собой ряд долин в западной части области Венеция, ограниченных холмами и рекой Адидже.
В чем же секрет яркого насыщенного вкуса? В первую очередь в автохтонных сортах винограда. В своей основе Valpolicella производится из сорта Corvina с темными ягодами и с толстой кожицей, который придает винам особую танинность и богатый аромат с нотами вишни, плодовитого Rondinella, и кислотного Molinara. А так же существуют методы “пассито” и “рипассо” для совместной ферментации с суслом базового Вальполичелла для придания последнему характера и сложности.
На дегустации будут представлены: яркое фруктовое красное Valpolicella Classico, с живым вкусом и ароматами черники, банана и узнаваемой нотой кислой вишни, характерной для красных вин севера Италии, и вина Ripasso и Recioto из того же региона…. в чём же их отличие?! Об этом и многом другом вы узнаете на яркой дегустации Gourmet Showcase 10 июля в iO Restoran.
Сомелье: Juri Brattšik
Шеф-повар: Zaven Ioannesyan
Блюда и вина, которые будут представлены на дегустации:
- Welcome drink / Prosecco Bottega DOC
- Vitello Tonnato / Valpolicella Classico, Allegrini, 2019
- Rib Eye Steak / Valpolicella Ripasso, Allegrini Corte Giara, 2017
- Chocolate Fondant / Recioto della Valpolicella, Villa Girardi, 2016
Музыкальное сопровождение вечера:
- живая музыка (рояль) / Italian music by Maestro Tommaso Primavera
Важная информация:
- Все мероприятия GOURMET SHOWCASE предназначены для лиц старше 18 лет и имеют культурологический характер
- Во время мероприятия ведется видео и фотосъемка
- Количество мест ограничено
Стоимость билета 89€ (с включённым ужином из 3-ех курсов и винами к каждому блюду).
Записаться на дегустационный ужин:
☎️ +372 5129057; +372 5058143