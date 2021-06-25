51% женщин подвергались сексуализированному насилию во сне
Помимо этого, в статье рассказываются истории нескольких героинь, переживших подобный опыт. К примеру, студентка Марта заявила, что на протяжении нескольких лет не может принять тот факт, что однажды её партнёр занимался с ней сексом в то время, когда она спала. “Мне было шестнадцать, я не знала, какими должны быть нормальные отношения, — отметила она. — Мой партнёр был на год старше меня, и очень скоро он начал проявлять абьюзивное поведение. Он пытался контролировать всё, что я делаю, мне не разрешалось курить или жевать жвачку. Но сейчас, наверное, единственное, что меня до сих пор волнует, — это тот момент, когда он занимался со мной сексом, пока я спала”.
“Мифы об изнасилованиях по-прежнему крайне распространены. Считается, что, если вы спите в одной постели со своим партнёром, если вы обнажены или давали согласие прежде, то это не может быть изнасилованием. Можно осторожно разбудить партнёра для занятия сексом, а можно совершить сексуализированные действия, пока человек спит, — между этим огромная разница”, — считает представительница правозащитной организации Rape Crisis Кэти Рассел.
“Статус мужа или партнёра/партнёрки не отменяет необходимости согласия, а спящая женщина не может дать отрицательный или положительный ответ на сексуальную активность, поэтому любые действия такого рода должны маркироваться как насильственные”, — прокомментировали результаты опроса представители кризисного центра “Сёстры”.