51% женщин подвергались сексуализированному насилию во сне

Помимо этого, в статье рассказываются истории нескольких героинь, переживших подобный опыт. К примеру, студентка Марта заявила, что на протяжении нескольких лет не может принять тот факт, что однажды её партнёр занимался с ней сексом в то время, когда она спала. “Мне было шестнадцать, я не знала, какими должны быть нормальные отношения, — отметила она. — Мой партнёр был на год старше меня, и очень скоро он начал проявлять абьюзивное поведение. Он пытался контролировать всё, что я делаю, мне не разрешалось курить или жевать жвачку. Но сейчас, наверное, единственное, что меня до сих пор волнует, — это тот момент, когда он занимался со мной сексом, пока я спала”.