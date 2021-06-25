Как летом защитить кожу лица от солнца? 5 самых современных SPF-секретов

• Как обновлять защиту от солнца в течение дня, если на лицо нанесен макияж? Нужно ли для этого удалять мейк?

Если вы целый день собираетесь бегать по делам, утром положите в сумку солнцезащитное средство в форме спрея — его легко будет время от времени распылять как на тело, так и на лицо прямо поверх макияжа. Таким образом и мейк сохраняется, и кожа защищена от УФ-лучей.

NB! Используйте его для того, чтобы защитить выступающие части лица (нос, губы, скулы, уши), а также родинки, пигментные пятна, татуировки и шрамы.

• Что предпочесть: специальный солнце­защитный крем или уходовый крем для лица с SPF — солнцезащитным фактором?

Поскольку защиту от солнца нужно постоянно обновлять (по меньшей мере каждые 90 минут), необходим отдельный солнцезащитный крем. Однако уходовый крем для лица с солнцезащитным фактором, безусловно, лучший выбор, чем полное отсутствие солнцезащитных средств.

P.S. Если вы используете один и тот же крем для лица утром и вечером, то выберите крем без SPF, чтобы избежать закупоривания пор.

• Нужно ли в дополнение к средствам для макияжа с SPF использовать и специальный солнцезащитный крем?

В декоративной косметике SPF является бонусом, но для того, чтобы кожа была действительно защищена от солнца, средство нужно наносить в несколько слоев. Кроме того, в средствах для макияжа часто есть защита от UVB-лучей, но от особенно вредных UVA-лучей отсутствует.

• Нужно ли наносить солнцезащитный крем и вокруг глаз?

Да, потому что 10 % случаев рака кожи приходится именно на эту область. И обязательно нанесите на губы солнцезащитный бальзам или крем с защитным фактором в виде стика. Качественные солнцезащитные очки — тоже хороший щит для глаз и кожи вокруг глаз.

• В каком порядке летом следует наносить средства по уходу за кожей?

1. Серум или эссенция

2. Крем для лица

3. Солнцезащитный крем

4. Средство для макияжа

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8 незаменимых бьюти-средств с SPF-фактором: