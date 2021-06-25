Как летом защитить кожу лица от солнца? 5 самых современных SPF-секретов
• Как обновлять защиту от солнца в течение дня, если на лицо нанесен макияж? Нужно ли для этого удалять мейк?
Если вы целый день собираетесь бегать по делам, утром положите в сумку солнцезащитное средство в форме спрея — его легко будет время от времени распылять как на тело, так и на лицо прямо поверх макияжа. Таким образом и мейк сохраняется, и кожа защищена от УФ-лучей.
NB! Используйте его для того, чтобы защитить выступающие части лица (нос, губы, скулы, уши), а также родинки, пигментные пятна, татуировки и шрамы.
• Что предпочесть: специальный солнцезащитный крем или уходовый крем для лица с SPF — солнцезащитным фактором?
Поскольку защиту от солнца нужно постоянно обновлять (по меньшей мере каждые 90 минут), необходим отдельный солнцезащитный крем. Однако уходовый крем для лица с солнцезащитным фактором, безусловно, лучший выбор, чем полное отсутствие солнцезащитных средств.
P.S. Если вы используете один и тот же крем для лица утром и вечером, то выберите крем без SPF, чтобы избежать закупоривания пор.
• Нужно ли в дополнение к средствам для макияжа с SPF использовать и специальный солнцезащитный крем?
В декоративной косметике SPF является бонусом, но для того, чтобы кожа была действительно защищена от солнца, средство нужно наносить в несколько слоев. Кроме того, в средствах для макияжа часто есть защита от UVB-лучей, но от особенно вредных UVA-лучей отсутствует.
• Нужно ли наносить солнцезащитный крем и вокруг глаз?
Да, потому что 10 % случаев рака кожи приходится именно на эту область. И обязательно нанесите на губы солнцезащитный бальзам или крем с защитным фактором в виде стика. Качественные солнцезащитные очки — тоже хороший щит для глаз и кожи вокруг глаз.
• В каком порядке летом следует наносить средства по уходу за кожей?
1. Серум или эссенция
2. Крем для лица
3. Солнцезащитный крем
4. Средство для макияжа
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8 незаменимых бьюти-средств с SPF-фактором:
1. Shiseido Expert Sun Protector SPF 30. Водостойкий лосьон для лица и тела с технологией SynchroShield, она активируется во время потоотделения или при контакте с водой, обеспечивая еще более надежную защиту от солнца. 150 мл, 43.99 €
2. Glo Skin Beauty Tinted Primer SPF30+. Тонирующая основа под макияж без масел выравнивает кожу и обеспечивает полуматовый результат. Подходит и для чувствительной кожи. 30 мл, 59 €
3. Sensei Silky Bronze Natural Veil Compact SPF 20. Солнцезащитная антивозрастная пудра эффективно маскирует пигментные пятна и тусклую кожу, выравнивает цвет лица. Нанесение влажной губкой придает коже свежий и матовый тон. 8,5 г, 53 €
4. Cinq Mondes Daily Tinted Multi-Protector SPF 50. Мультизащитный, тонирующий, легкий дневной крем, идеальная защита от фотостарения. Экстракт магнолии и минеральные пигменты делают кожу более светлой и ровной. 30 мл, 69 €
5. Sensei Essence Day Veil SPF 30. Солнцезащитная антивозрастная эссенция с технологией Optical Lamella, контролирующей свет. Покрывает кожу шелковой вуалью, обеспечивает упругость и сияние. 40 мл, 164 €
6. My Payot CC Glow SPF15. Тонирующий СС-крем выравнивает цвет кожи, восстанавливает сияние, разглаживает и улучшает текстуру. Инкапсулированные пигменты-хамелеоны адаптируются к любому тону кожи. 40 мл, 35 €
7. Sensei Bronzing Gel SPF6. Тонирующий гель глубоко увлажняет кожу лица и придает красивый оттенок загара. Разглаживает кожу и предохраняет ее от сухости. Может использоваться как основа под макияж. 50 мл, 38 €
8. Grown Alchemist Natural Hydrating Sunscreen SPF 30. Натуральный, увлажняющий солнцезащитный крем. Масло шиповника подтягивает, уменьшает дефекты кожи. Подходит и для чувствительной кожи, может быть базой под макияж. 50 мл, 36 €
Статья опубликована в журнале JANA Luxury. Если вам понравилась статья, и вы хотели бы бесплатно заказать следующий номер журнала, это можно сделать здесь.
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