ВОЗ хочет запретить женщинам употреблять алкоголь. Почему?

Ответ на этот вопрос очевиден — все мы знаем о том, что алкоголь вреден для здоровья. Но это заявление Всемирной организации здравоохранения стало главной темой новостных порталов последних дней. Почему ВОЗ хочет запретить женщинам алкоголь и как вообще возникла такая инициатива?

Такой запрет возможен?



В теории — да, но на практике не все так просто. На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения представила первый проект Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022-2030 годы. Одним из его ключевых пунктов стала директива с предложением ввести запрет на употребление алкоголя женщинами. Причем, в случае его принятия, он будет касаться исключительно тех, чей возраст можно назвать репродуктивным — как минимум, от 18 до 45.

Воспринимать эту директиву предлагается как идею для законодателей всех стран мира. Отношение к ней скорее негативное, чем положительное: зарубежная пресса активно обсуждает ее как нарушение прав и свобод женщин.

Например, как сообщает Daily Mail, британские компании, торгующие алкоголем, назвали предложение организации “сексистским и патерналистским”. Так, исполнительный директор Alcohol Change UK Ричард Пайпер заявил: хотя алкоголь действительно может причинить вред плоду, не стоит ограничивать свободу воли взрослого человека. “Для людей важно осознавать эти риски”, — подчеркнул он.

Тем не менее, существование проблемы, поднятой ВОЗ, признает большинство государств.



В качестве аргументации возможного запрета Всемирная организация здравоохранения приводит потенциальную беременность. Отдельным абзацем в документе прописано то, что алкоголь негативно влияет на развитие плода. Согласно В качестве аргументации возможного запрета Всемирная организация здравоохранения приводит потенциальную беременность. Отдельным абзацем в документе прописано то, что алкоголь негативно влияет на развитие плода. Согласно статистике, за последние 10 лет среднее число будущих мам, употребляющих алкоголь, выросло с 15% до 20% . Единственной оптимальной стратегией ВОЗ видится запрет, который все сейчас и обсуждают.

Что говорят ученые?