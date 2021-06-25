ВОЗ хочет запретить женщинам употреблять алкоголь. Почему?(13)
Ответ на этот вопрос очевиден — все мы знаем о том, что алкоголь вреден для здоровья. Но это заявление Всемирной организации здравоохранения стало главной темой новостных порталов последних дней. Почему ВОЗ хочет запретить женщинам алкоголь и как вообще возникла такая инициатива?
Такой запрет возможен?
В теории — да, но на практике не все так просто. На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения представила первый проект Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022-2030 годы. Одним из его ключевых пунктов стала директива с предложением ввести запрет на употребление алкоголя женщинами. Причем, в случае его принятия, он будет касаться исключительно тех, чей возраст можно назвать репродуктивным — как минимум, от 18 до 45.
Воспринимать эту директиву предлагается как идею для законодателей всех стран мира. Отношение к ней скорее негативное, чем положительное: зарубежная пресса активно обсуждает ее как нарушение прав и свобод женщин.
Например, как сообщает Daily Mail, британские компании, торгующие алкоголем, назвали предложение организации “сексистским и патерналистским”. Так, исполнительный директор Alcohol Change UK Ричард Пайпер заявил: хотя алкоголь действительно может причинить вред плоду, не стоит ограничивать свободу воли взрослого человека. “Для людей важно осознавать эти риски”, — подчеркнул он.
Тем не менее, существование проблемы, поднятой ВОЗ, признает большинство государств.
В качестве аргументации возможного запрета Всемирная организация здравоохранения приводит потенциальную беременность. Отдельным абзацем в документе прописано то, что алкоголь негативно влияет на развитие плода. Согласно статистике, за последние 10 лет среднее число будущих мам, употребляющих алкоголь, выросло с 15% до 20%. Единственной оптимальной стратегией ВОЗ видится запрет, который все сейчас и обсуждают.
Что говорят ученые?
Вопрос о воздействии алкоголя на беременность постоянно изучается. Лидером в статистике стала Австралия: около 35,6% женщин в положении здесь регулярно пьют горячительные напитки. Второе место занимает Великобритания (28,5%), третье — Россия (26,5%). Врачи обеспокоены тем, что каждая из них потенциально может столкнуться с алкогольным синдромом плода, описанным еще в 1973 году журналом Lancet. Из-за него дети могут отставать в росте, весе и развитии.
Дело в том, что во время беременности метаболизм женщины замедляется: снижается выработка фермента алкогольдегидрогеназы, перерабатывающего спирт. Токсичное воздействие на внутренние органы проявляется гораздо быстрее, чем в обычном случае. Алкоголь может вызвать преждевременные роды и сократить выработку грудного молока (вопреки давно устаревшим мифам о том, что пиво якобы этому способствует).