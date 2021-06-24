"Каким же я был идиотом". История о британце, украинке и фальшивой свадьбе за $250 тысяч(13)
Автомобиль Джеймса подъехал к вилле “Отрада”. Этого момента 52-летний британец ждал несколько месяцев.
Он был взволнован, когда увидел свою невесту Ирину — великолепную блондинку на 20 лет его младше. Она ждала его возле ресторана на черноморском берегу.
Неподалеку стояли, как полагал Джеймс, родители Ирины и 60 нарядно одетых гостей.
Джеймс вышел из машины, и ожидавшая его толпа разразилась овациями.
Был июль 2017 года, начало жаркого одесского лета; на террасе виллы “Отрада” с видом на море были накрыты столы.
Вскоре Джеймс и Ирина произнесли свои свадебные клятвы под цветочной аркой.
Но то, что должно было стать счастливым мгновением, обернулось катастрофой.
Уже около полуночи Джеймс в полном одиночестве лежал в больнице — в его напиток, вероятно, что-то подсыпали.
Да, он женился, но не на любимой женщине, а на организаторе свадьбы.
Это история о том, как британец потерял большую часть своих сбережений, и как украинская судебная система посмеялась над ним.
Джеймс — не его настоящее имя.
У себя дома в Британии он никому не рассказывал, что с ним случилось, даже своей семье.
Би-би-си проверила все изложенные им факты, используя банковские документы, официальные отчеты, текстовые сообщения и побеседовав со многими из тех, кто имел к этому непосредственное отношение.
Шерлок Холмс?
На Ланжероновской улице в центре Одессы на двери красуется силуэт мужчины в узнаваемой кепке и с трубкой в зубах.