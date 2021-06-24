Чего не должны знать о вас ваши дети?

1. О конфликтах родителей

«Вот видишь, как замечательно, что мы поехали к бабушке. А твой папа был против, мы даже с ним поругались из-за этого. Придумал тоже, вместо встречи с родителями ехать на дачу с друзьями! Это же надо быть таким бестолковым!». Охотно верим, что вы очень злы на «этого козла», который вас «никогда не понимал». Но вываливать свои чувства на голову маленького ребенка и искать у него утешения после ссоры с его родным папой - плохая идея. Ребенок, ни при каких обстоятельствах не должен во время конфликта родителей становиться на чью-либо сторону.

2. Об интимной жизни мамы и папы

В процессе занятий любовью со своим супругом вы, конечно же, можете представлять, как прекрасно этот процесс смотрится со стороны. Как вы молоды, стройны и горячи. Хоть фильм с пометкой «18+» снимай! Но это зрелище явно не для глаз вашего несовершеннолетнего отпрыска. Поэтому какая-либо информация об интимной жизни мамы и папы - это табу для малыша. Как только вы случайно в присутствии карапуза проговоритесь о том, что вечером после отбоя у вас намечается «дружба организмами» под бокальчик охлажденного шампанского, можете даже не сомневаться, чадо сегодня спать не уляжется до самой полуночи и вымотает все ваши нервы. А вместо волшебной Золушки измаявшийся от ожидания папа после полуночи получит престарелую мачеху с нервным срывом и мешками под глазами.

3. О предыдущих влюбленностях родителей