Чего не должны знать о вас ваши дети?(2)
1. О конфликтах родителей
«Вот видишь, как замечательно, что мы поехали к бабушке. А твой папа был против, мы даже с ним поругались из-за этого. Придумал тоже, вместо встречи с родителями ехать на дачу с друзьями! Это же надо быть таким бестолковым!». Охотно верим, что вы очень злы на «этого козла», который вас «никогда не понимал». Но вываливать свои чувства на голову маленького ребенка и искать у него утешения после ссоры с его родным папой - плохая идея. Ребенок, ни при каких обстоятельствах не должен во время конфликта родителей становиться на чью-либо сторону.
2. Об интимной жизни мамы и папы
В процессе занятий любовью со своим супругом вы, конечно же, можете представлять, как прекрасно этот процесс смотрится со стороны. Как вы молоды, стройны и горячи. Хоть фильм с пометкой «18+» снимай! Но это зрелище явно не для глаз вашего несовершеннолетнего отпрыска. Поэтому какая-либо информация об интимной жизни мамы и папы - это табу для малыша. Как только вы случайно в присутствии карапуза проговоритесь о том, что вечером после отбоя у вас намечается «дружба организмами» под бокальчик охлажденного шампанского, можете даже не сомневаться, чадо сегодня спать не уляжется до самой полуночи и вымотает все ваши нервы. А вместо волшебной Золушки измаявшийся от ожидания папа после полуночи получит престарелую мачеху с нервным срывом и мешками под глазами.
3. О предыдущих влюбленностях родителей
Да, просто замечательное время было, когда вы без памяти были влюблены в одноклассника старшей сестры. Еще бы, он весь такой мускулистый, белокурый, голубоглазый провожал вас до подъезда все лето еще каких-то 10 лет назад. А за папой бегала эта несносная Ритка из параллельного класса, все донимала его звонками и они даже пару лет встречались. Просто замечательно, что вы испытываете ностальгию, вспоминая свою молодость и прекрасное время до вступления в брак. Но постарайтесь не обсуждать при ребенке влюбленности, которые вы с супругом испытывали до встречи друг с другом. Это развивает тревожность в маленькой детской душе и разрушает волшебную сказку под названием «вечная любовь моих родителей».
4. Страхи родителей
Ну, конечно же, все мы чего-нибудь боимся: войны, терроризма, одиночества... Своим поведением вы рискуете передать все эти страхи своему малышу. Ребенок совершенно точно должен осознавать, что за спиной родителей, он словно за каменной стеной. Его папа и мама имеют суперсилы для того, чтобы защитить его от любой напасти. Если же чадо неожиданно осознает, что вы чего-то боитесь, он просто перестанет ощущать собственную защищенность.
5. Подробности вынашивания малыша
Процесс вынашивания и родов долгожданного ребенка не всегда приятный и комфортный. Чаще всего молодая женщина испытывает неприятные ощущения от токсикоза, перепады настроения из-за гормонов, боли в процессе родов. Но малышу лучше не знать, какой дискомфорт вы испытывали в те незабываемые времена. В противном случае вы рискуете сформировать у ребенка чувство вины перед вами и спровоцировать карапуза на постоянное посыпание головы пеплом из-за причиненных вам болевых ощущений.