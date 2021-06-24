Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?

“Не пропадать же пергидролю!”



В древнем мире не существовало специальных средств для окрашивания волос, но уже тогда люди стремились изменять внешность, чтобы выглядеть привлекательнее. В Древней Греции и Риме красивыми считались светлые волосы. В ход для отбеливания шли самые неожиданные средства, эффект которых в лучшем случае был сомнителен, а в худшем — они могли оставить человека лысым или с ожогами. Среди ингредиентов обнаруживались известь, киноварь и даже свинец.

На Востоке в почете были темные и рыжие волосы. Стремящиеся следовать “тренду” или по крайней мере закрасить седину пользовались хной и басмой, которые даже укрепляли волосы, но эффект от такой окраски был недолговременным. Примечательно, что красились не только женщины, но и мужчины: например, среди них были популярны выкрашенные хной и умащенные ароматическими маслами длинные бороды.

XIX век с его развитием химии облегчил жизнь тем, кто стремился обмануть природу и перекраситься в блондинку. Луи Жак Тенар в 1818 году впервые получил пероксид водорода (неорганическое соединение H2O2), а во второй половине столетия это вещество стало широко использоваться для отбеливания волос. Однако неправильное или слишком частое использование этой “жесткой химии” могло оставить “пергидрольную блондинку” попросту лысой.



В СССР качество косметических средств для волос особенно удручало: относительно безопасные импортные краски были страшным дефицитом, и женщины постоянно "мучили" свои волосы, используя пергидроль.



Парикмахерских в государстве плановой экономики открывалось недостаточно, а в “приличные” салоны с хорошими мастерами приходилось записываться загодя. Поэтому самые отчаянные красились в домашних условиях, что иногда заканчивалось плачевно: химическими ожогами, испорченными волосами, сорвавшимися выпускными вечерами, свиданиями и даже свадьбами.