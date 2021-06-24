Вторая жизнь шашлыка. 6 блюд из остатков жареного мяса

Отлично получается из шашлыка овощное рагу. Мясо не надо долго тушить, как в случае с рагу обычным, поэтому можно к нему добавить кабачки, баклажаны, шампиньоны — все те овощи, которые не любят долгой готовки. Они не разварятся в кашу, а мясо будет вполне готовым, очень удобно. Отлично будет смотреться оставшееся жареное мясо в окрошке или солянке.

Можно пропустить шашлык через мясорубку, смешать с жареным луком и сделать макароны по-флотски. А можно использовать ту же основу, добавив к ней мятую картошку, запечь в духовке — получится отличная запеканка.

Несколько идей, что можно приготовить из остатков вчерашнего шашлыка:

Салат со вчерашним шашлыком и зеленью

150 г остывшего шашлыка

мята, тимьян, укроп, петрушка, эстрагон

микс салатов

4 помидора

1 ст. л. крем-бальзамика

1 щепотка семян кунжута



Приготовление:

Шаг 1. Шашлык нарезать тонкими слайсами, прогреть на сковороде, сбрызнув соевым соусом.

Шаг 2. Нарезать зелень и помидоры. Все смешать и сбрызнуть крем-бальзамиком.

Шаг 3. Посыпать кунжутом.

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Гороховый суп с копчёностями

1 стакан колотого гороха

300 г шашлыка

2-3 колбаски, жаренных на гриле

любые мясные деликатесы

4 картофелины

1 луковица

2 моркови

соль, перец, лавровый лист

растительное масло для обжаривания



Приготовление:

Шаг 1. Горох замочить на ночь.

Шаг 2. Горох поставить вариться на 2 часа.

Шаг 3. Почистить картофель. Нарезать небольшими кусочками шашлык, добавить к гороху.

Шаг 4. Почистить лук и морковь. Нарезать лук полукольцами, морковь натереть на крупной терке. Обжарить на растительном масле лук, потом к нему добавить морковь и потомить.

Шаг 5. Нарезать небольшими ломтиками кусочки шашлыка, нарезать колбаски и другие мясные деликатесы.

Шаг 6. Все обжарить на сковороде.

Шаг 7. Когда картофель почти сварился, добавить в суп луково-морковную и мясную поджарки.

Шаг 8. Кинуть черный перец и лавровый лист. Поварить все вместе 10 минут на небольшом огне.

Шаг 9. Выключить, посолить, если нужно, дать настояться 20 минут.

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Паста с шашлыком