Вторая жизнь шашлыка. 6 блюд из остатков жареного мяса(6)
Отлично получается из шашлыка овощное рагу. Мясо не надо долго тушить, как в случае с рагу обычным, поэтому можно к нему добавить кабачки, баклажаны, шампиньоны — все те овощи, которые не любят долгой готовки. Они не разварятся в кашу, а мясо будет вполне готовым, очень удобно. Отлично будет смотреться оставшееся жареное мясо в окрошке или солянке.
Можно пропустить шашлык через мясорубку, смешать с жареным луком и сделать макароны по-флотски. А можно использовать ту же основу, добавив к ней мятую картошку, запечь в духовке — получится отличная запеканка.
Несколько идей, что можно приготовить из остатков вчерашнего шашлыка:
Салат со вчерашним шашлыком и зеленью
- 150 г остывшего шашлыка
- мята, тимьян, укроп, петрушка, эстрагон
- микс салатов
- 4 помидора
- 1 ст. л. крем-бальзамика
- 1 щепотка семян кунжута
Приготовление:
Шаг 1. Шашлык нарезать тонкими слайсами, прогреть на сковороде, сбрызнув соевым соусом.
Шаг 2. Нарезать зелень и помидоры. Все смешать и сбрызнуть крем-бальзамиком.
Шаг 3. Посыпать кунжутом.
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Гороховый суп с копчёностями
- 1 стакан колотого гороха
- 300 г шашлыка
- 2-3 колбаски, жаренных на гриле
- любые мясные деликатесы
- 4 картофелины
- 1 луковица
- 2 моркови
- соль, перец, лавровый лист
- растительное масло для обжаривания
Приготовление:
Шаг 1. Горох замочить на ночь.
Шаг 2. Горох поставить вариться на 2 часа.
Шаг 3. Почистить картофель. Нарезать небольшими кусочками шашлык, добавить к гороху.
Шаг 4. Почистить лук и морковь. Нарезать лук полукольцами, морковь натереть на крупной терке. Обжарить на растительном масле лук, потом к нему добавить морковь и потомить.
Шаг 5. Нарезать небольшими ломтиками кусочки шашлыка, нарезать колбаски и другие мясные деликатесы.
Шаг 6. Все обжарить на сковороде.
Шаг 7. Когда картофель почти сварился, добавить в суп луково-морковную и мясную поджарки.
Шаг 8. Кинуть черный перец и лавровый лист. Поварить все вместе 10 минут на небольшом огне.
Шаг 9. Выключить, посолить, если нужно, дать настояться 20 минут.
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Паста с шашлыком
- 300 г вчерашнего шашлыка
- 250 г пасты пенне
- 1 луковица
- 2 зуб. чеснока
- 1 помидор
- 1 ст. л. томатного соуса
- ½ болгарского перца
- тертый твердый сыр
- соль и перец
- растительное масло для жарки
Приготовление:
Шаг 1. Лук очистить, мелко нарезать, обжарить до золотистого цвета.
Шаг 2. Измельчить чеснок, нарезать кубиками перец, небольшими кусочками помидор. Добавить к луку и потушить.
Шаг 3. Добавить томатный соус и потомить под крышкой.
Шаг 4. Шашлык нарезать тонкими ломтиками. Добавить к овощам и прогреть 5 минут.
Шаг 5. Пасту отварить до состояния аль денте. Откинуть на дуршлаг, оставив немного воды, в которой варилась паста.
Шаг 6. Добавить макароны к овощному соусу с шашлыком. Если получилось густо, то можно добавить пару ложек воды. Посолить и поперчить.
Шаг 7. Все прогреть, подавать, посыпав тертым сыром.
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Пицца с шашлыком
- 1 готовая основа для пиццы
- 3 кусочка шашлыка
- 1-2 жареных колбаски (если есть)
- 3-4 помидорки черри
- 1/2 болгарского перца
- веточка зеленого базилика
- томатный соус
- 100 г тертого сыра
Приготовление:
Шаг 1. Шашлык нарезать тонкими ломтиками, колбаски - кружками.
Шаг 2. Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
Шаг 3. Перец очистить, нарезать тонкой соломкой.
Шаг 4. Базилик промыть, обсушить, снять листья со стебля.
Шаг 5. На размороженную (если нужно) основу для пиццы намазать томатный соус, выложить мясные кусочки, помидоры, перец, посыпать сыром.
Шаг 6. Запекать в течение 10-15 минут на температуре 200 градусов до готовности теста.
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Шаурма с шашлыком
- 5-6 кусочков шашлыка, лучше говяжьего
- петрушка и укроп
- 1 помидор
- 1 свежий огурец
- кетчуп и майонез
- 2 небольших лепешки-питы
Приготовление:
Шаг 1. Шашлык нарезать соломкой.
Шаг 2. Мелко нарубить зелень. Нарезать соломкой огурцы.
Шаг 3. Нарезать тонкими дольками помидоры.
Шаг 4. Смешать майонез с кетчупом, намазать питы с одной стороны этим соусом.
Шаг 5. Выложить мясо, огурец, помидор, посыпать зеленью, полить еще раз соусом. Свернуть питу рулетом, можно зафиксировать ее, завернув в пергамент.
Шаг 6. Обжарить прямо в пергаменте на сковороде, чуть-чуть смазанной маслом. Можно поджарить на электрическом гриле, если есть.
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