Суперлуние 24 июня 2021 года: как полная Луна повлияет на жизнь знаков Зодиака

Если прошлое суперлуние в Стрельце совпало с крайне негативным полным лунным затмением, то в этот раз все будет несколько проще. Тем не менее этот день эксперты относят к числу самых опасных в июне, так что будьте осторожнее.

Овен. Полная Луна сделает Овнов безрассудными, готовыми идти на все ради достижения цели. В определенные периоды это даже хорошо, но не сейчас. 24 числа эксперты настоятельно рекомендуют Овнам не выходить за пределы своей зоны комфорта. Это не выходной, но в этот день лучше побольше отдыхать.

Телец. Тельцов максимально близкая и полная Луна в Стрельце сделает более жадными, нахальными и беспринципными. Бороться с тягой ко всему этому будет непросто, но возможно. Если взять себя в руки и проще относиться к выпадам врагов, удастся сохранить равновесие и не потерять веру в лучшее.

Близнецы. Близнецов будут ожидать некоторые неурядицы в сфере дружбы и любви. Вполне возможно, что друзья, вторая половинка или родственники перестанут доверять Близнецам. В таком случае придется убедить их в том, что они ошибаются. Словом, 24 июня налаживать отношения будет крайне непросто.

Рак. Раки станут более безответственными. Появится желание сбросить лишний груз на чужие плечи, переложить на окружающих свои заботы и тяготы. Разумеется, делать это категорически запрещено. Люди могут затаить обиду, а отношения с ними могут превратиться в сущий кошмар.

Лев. 24 июня Львам стоит перестать тратить деньги налево и направо. В этот день любые лишние траты обернутся для Львов катастрофой. Купленные вещи не прослужат долго, а Львов могут обсчитать на кассе. Представители этого Знака станут более порывистыми и импульсивными, что негативно скажется на отношениях с близкими и второй половинкой.