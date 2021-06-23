Эксперты рекомендуют: как провести Иванов день более экологично?

Замените одноразовую пластиковую посуду многоразовой посудой

Из исследования IKEA выяснилось, что шесть респондентов из десяти избегают использования одноразовых вещей, например пластиковых пакетов и различных пластиковых столовых инструментов, тарелок и чашек. Исследование показало также, что половина жителей Эстонии берут обед с собой на работу или в школу в многоразовой коробке.

Те же принципы и привычки могли бы действовать и в случае летних празднеств и пикников. “Настроение на мероприятиях на природе можно улучшить и вместе с этим уменьшить использование одноразовой пластиковой посуды, если гости возьмут на Иванову ночь с собой свои многоразовые кружки и бутылки для воды”, — рекомендует дизайнер по интерьеру IKEA Элийзе Таммекиви. Она добавляет, что закуски удобно принести на пикник в закрытой многоразовой посуде с крышками, и в такой посуде можно смело ставить их на праздничный стол. Закрывающаяся без доступа воздуха посуда помогает также избежать протекания во время транспортировки. В то же время еда остаётся максимально свежей, и в случае дождя её можно быстро и удобно закрыть крышкой.

Также во время праздника можно заменить пластиковые соломинки для питья на многоразовые соломинки из бамбука. “Также полотенца из ткани будут приятной заменой одноразовым бумажным салфеткам. Согласно исследованию только треть жителей Эстонии подтверждает, что пользуется полотенцами из ткани вместо бумажных салфеток”, — отметила Таммекиви.

Перерасходу пищи надо уделять не меньше внимания, чем бытовому мусору

Более половины жителей Эстонии подтверждает, что для снижения перерасхода пищи и соблюдения более экологичного питания, они планируют принятие пищи заранее и используют остатки с предыдущего приёма пищи для приготовления новых блюд. Несмотря на это именно на праздниках остаётся много неиспользованной пищи.