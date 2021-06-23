Конец ретроградного Меркурия 23 июня 2021 года: прогнозы астрологов для знаков Зодиака

Во-первых, этот день входит в число дней силы, поэтому самый первый день прямого движения первой планеты будет весьма продуктивным и позитивным. Прогнозы астрологов же касаются ближайших дней и недель, которые должны стать временем расцвета сил и уверенности для многих из нас.

Овен. Овны наконец смогут жить в привычном ритме, когда решения можно принимать быстро и без лишней осторожности. Меркурий вдохнет в этих людей новые силы, новую мотивацию. Начнется время больших перемен. Также можно будет начать тратиться на личные желания. Это существенно поднимет настроение.

Телец. Меркурий поможет Тельцам более открыто и эффективно общаться с людьми. Планета вернет им обаяние и харизму, уверенность и желание становиться лучше с каждым днем. Улучшится память, внимательность. Тельцы смогут с большей эффективностью проходить обучение и получать новые знания.

Близнецы. Близнецы снова смогут успешно диагностировать ложь, вернется их проницательность. Их красноречие вновь обретет смысл и силу. Начиная с 23 июня многие должники наконец смогут вернуть деньги Близнецам. Можно будет совершать дорогостоящие приобретения.

Рак. Раки смогут узнать правду, которая долгое время была от них скрыта. Меркурий в нормальном состоянии сделает информационные потоки сильными, поэтому Ракам стоит максимально активизироваться в деловой сфере и в работе. Наступает время исправления ошибок.

Лев. Львы снова станут сильными и самостоятельными. Больше не придется просить никого о помощи в трудные минуты. Меркурий вернет им мощную интуицию. В конце июня Львам стоит быть верными себе и не упускать ни одной новой возможности. Можно пробовать себя в чем-то новом.

Дева. У Дев появятся новые амбиции, многие из которых воплотятся в жизнь. С 23 числа начнется период повышенной креативности. В голову этим людям будут очень часто приходить гениальные идеи. Любые изменения Девы смогут обратить себе на пользу