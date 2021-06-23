"Ты боишься особо праздновать это". Как четырехлетний сын звезд латвийской музыки победил лейкемию

В 2020 году в стационаре Детской клинической университетской больницы находились и получали лечение и уход 270 детей с онкологическими диагнозами, а еще 264 находились в дневном стационаре, говорит представитель больницы Аманда Бока. В стационаре дети находятся дольше одного дня, проходя длительное лечение, а в дневном стационаре пациенты посещают процедуры, которые занимают не более одного дня (но в целом лечение, конечно, может быть длительным). 44 ребенка получали лечение как в обычном стационаре, так и в дневном.

Эзра был одним из трехсот детей, которым пришлось столкнуться с этим диагнозом. Я побеседовала с Марой удаленно, и во время разговора у нее наворачивались слезы — когда она вспоминала процесс лечения и то, как семье было эмоционально сложно это выдержать.

Первым неладное заподозрил стоматолог

Все началось с того, что у Эзры разболелся зуб, и родители записали его к врачу — к счастью, на прием удалось попасть уже через пару дней. К тому моменту зуб уже перестал болеть, но родители решили все равно показать сына врачу. Во время приема врач заметил, что с зубом все в порядке, но его обеспокоенность вызвали воспаленные миндалины. Родителям посоветовали посетить семейного врача, чтобы сдать анализы.

Эзру отвели к семейному врачу, который заметил, что воспалены не миндалины, и лимфоузлы, и направил на анализ крови. “У сына держалась и небольшая температура — около 37 градусов”, — вспоминает Мара. Результаты анализов были не очень хорошими, но и не ужасными. Врач сказала, чтобы Эзру отвезли провериться в Детскую больницу — на всякий случай. “Спасибо семейному врачу, которая так и сказала: “Нет объективных причин волноваться, но что-то мне подсказывает, что нужно вас направить на проверку в больницу”. Тогда не было и мысли об онкологическом заболевании. Я очень благодарна медикам, которым не все равно. Поэтому могу сказать, что на нашем пути все врачи невероятно хорошо реагировали. Позже, уже находясь в отделении, я слышала истории о том, что врачи вели себя неправильно и реагировали медленно. Говорили, что мамы преувеличивают. Была даже история, что одной маме угрожали сиротским судом, потому что ребенок был весь в синяках, а это — один из признаков лейкемии”, — рассказывает Мара.