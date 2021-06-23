Отправляемся с детьми на отдых в палатках: как комфортно все организовать?
С какого возраста можно брать детей на отдых с палатками?
На самом деле возрастных ограничений нет: все зависит от выбранного места отдыха, маршрута и готовности родителей отказаться от привычного комфорта. Считается, что брать деток в поездки и на отдых с палатками можно уже с 6–9 месяцев.
- дети до 1,5 лет — самые лучшие напарники для похода и кемпинга. Как говорят опытные путешественники, главное, чтобы мама была рядом. На свежем воздухе младенцы много спят и совсем не доставляют хлопот родителям. Их можно носить в специальных эргорюкзачках и слингах, на привалах усаживать в переносные манежи, а возле палатки укладывать на специальный детский лежак.
- с 1,5 до 4 лет — в этом возрасте детки активно познают мир и с удовольствием путешествуют на спине у папы и мамы. Носить их не так легко, поэтому лучше планировать короткие маршруты. К тому же малыши становятся избирательнее к внешним условиям, так что кемпинги и ночлежки рекомендуем устраивать в местах с комфортным проживанием.
- с 5 до 12 лет — это уже настоящие самостоятельные и осознанные путешественники, которые охотно всему учатся и помогают маме с папой ставить палатку, готовить обед и рыбачить. Главная задача родителей — сделать так, чтобы ребенку не было скучно.
- старше 12 лет — хорошая компания, интересное место и вкусная еда помогут сделать поездку с подростком веселой и увлекательной. Теперь можно планировать необычные маршруты, походы в горы и отдых в лесу.
Когда не стоит семьям выбирать отдых в палатках?
Педагоги и психологи однозначно не советуют ехать родителям, которые сами не любят спать на природе и плохо переносят отсутствие привычного комфорта. Если у мамы с папой будет плохое настроение, то ожидать хорошего настроя и отсутствия капризов у детей тоже не стоит.
Также опытные туристы не рекомендуют планировать первый свой поход или кемпинг с детьми зимой или в межсезонье. Лучше попробовать сначала выбраться на пару дней летом, когда тепло и хорошо.
Кемпинг, поход или на пляже в палатках: выбираем формат отдыха
Что лучше: палатка где-то в глуши леса, кемпинг или вполне комфортный поход? А в чем разница, спрашивают многие родители. Давайте разбираться, какие плюсы у каждого вида отдыха.
Кемпинг с детьми
«Кемпинг» дословно означает стоянку в лагере под открытым небом. Как правило, это какая-то организованная площадка, где есть подготовленные места для палаток, уличный душ, туалет и зоны для приготовления пищи. Но также кемпингами называют места парковок машин, где можно остановиться на ночлег. И удобства зависят только от того, что вы привезете с собой.
Чаще всего кемпинги организуются в живописных местах, природных парках или на берегу моря. Сюда приезжают с палатками, в автодомах или с жилыми трейлерами, чтобы отдохнуть вдали от города, порелаксировать или провести ночлег. В официальных организованных кемпингах есть электричество, мангалы, туалеты, спортивные и детские площадки.
Преимущества:
- экономичность;
- доступность отдыха в красивых местах вдали от городов;
- мобильность - можно уехать в любой момент.
Поход в лес с детьми или в горыЗдесь может быть два варианта: либо поселиться в туристическом лагере и просто гулять, ходить в горы или по окрестностям «налегке», либо каждый раз менять место локации и ночевки. Последний вариант с детьми от 3-10 лет будет вполне утомительным и для взрослых, и для самого ребенка. А вот с малышами в эргорюкзаках вполне можно перемещаться и совершать походы в горы. Главное, не забираться на большие высоты и далеко от цивилизации. А также заранее предусмотреть, чтобы вещи поместились в один рюкзак. Ведь кто-то должен нести ребенка, а кто-то вещи и снаряжение.
Отдых на море в палатке с детьмиОтличный вариант отдыха для детей всех возрастов. Этот как раз тот случай, когда возле моря можно есть, спать и играть, сколько захочется. Важно: предусмотреть навес, соблюдать правила безопасности и позаботиться, чтобы неподалеку был продуктовый магазин и фельдшерский пункт. На популярных пляжах организовывают целые палаточные городки.
Как подготовиться к «дикому» отдыху?Если ребенок думает, что ему будет скучно, или сами родители не уверены в том, что малышу понравится выход из привычной зоны комфорта, к походу стоит подготовиться заранее:
- Устроить дома или на даче тестовую ночевку в палатке, несколько раз надуть матрас и пробовать спать на нем.
- Вместе собирать рюкзаки, выбираться на дневной пикник в парк или на речку.
- Составить маршрутный лист - список с обозначениями локаций через каждые 100-200 метров. Так ребенок все время будет в ожидании увидеть то, что запланировано, и меньше устанет. Река, долина, озеро, холм, а там лес, а там поставим палатку - мотивация двигаться вперед. Без цели детям идти сложно.
- Обязательно оговорить правила безопасности: не есть грибы и ягоды, смотреть под ноги, что делать, если рядом дикий зверь, как себя вести в горах или возле воды.
- Планируя поход в горы с детьми, лучше заранее попрактиковаться идти вверх. Например, каждый день спускаться и подыматься по лестнице, организовать пешие прогулки по различным склонам.
Что взять в поход с ребенком?
Выбор качественного и необходимого снаряжения поможет сделать отдых не только более комфортным, но и безопасным. Например, отправляясь в поход с ребенком, хорошо бы купить вместительную всесезонную палатку. Опытные туристы рекомендуют брать без растяжек, чтобы дети не цеплялись за них. Также не стоит экономить на необходимых принадлежностях, вроде туристических ковриков, спальников, фонариков.
- Спальный мешок - путешественники советуют учитывать погодные условия и компактность спальника. Это может быть одеяло или кокон. Малышей лучше укладывать вместе с мамой под боком: и спокойнее, и безопаснее.
- Кемпинговая мебель - всегда выручает на отдыхе с детьми. Отлично, если будет раскладной стол и стулья. Для малыша можно взять его привычный столик для кормления.
- Если дети и взрослые будут спать на надувном матрасе, из дому нужно взять подушки, одеяло и несколько флисовых пледов.
- Тазик или надувной бассейн для ребенка - чтобы помыть ребенка, умыться, помыть ноги и руки перед сном; чтобы малыш мог поплескаться, пока взрослые заняты.
Одежда и обувь
Удобная обувь - пожалуй, одна из самых важных деталей любого похода или путешествия. Если кемпинг предполагается в лесу, понадобятся закрытая спортивная обувь и удобные тапочки, для пляжа - шлепки.
Одежды для ребенка нужно взять больше. Обязательно сменное нижнее белье, две пары носков, теплая кофта или ветровка, колготки и штанишки, даже если поход с детьми в лес намечается летом. Из летней одежды: пара футболок, шортов (леггинсы) и панамок, несколько комплектов купального белья. И сменная одежда для сна: пижама или штанишки и футболка с длинным рукавом. Хорошо, если есть непромокаемые штаны на случай непогоды, а также головной убор и дождевик.
Аптечка
Нужно позаботиться, чтобы на природе все необходимое было под рукой:
- пластыри разной длины;
- бинт и жгуты;
- дезинфицирующие салфетки;
- перекись водорода;
- средство для дезинфекции рук;
- градусник;
- обезболивающее;
- жаропонижающие;
- антигистаминные препараты (от аллергии);
- лекарства от диареи и отравления;
- капли в нос;
- спрей для горла;
- солнцезащитное средство.
Сюда же нужно взять обычные сухие салфетки, подгузники, косметические и гигиенические средства (в том числе и для малышей), средства от комаров и клещей.
Продукты/кулинария
Меню в походе или на отдыхе нужно продумать заранее, как и проверить по карте наличие ближайшего продуктового магазина. Исходя из этого, взять с собой необходимый набор провизии. Для грудничков вопрос питания решается сам собой: главное, чтобы сытой была мама. Для малышей на прикорме нужно взять достаточный запас смесей, сухое молоко для каш, фрукты, печенье, пюре в баночках. Хорошо, если есть сумка-холодильник.
Обязательно должен быть запас питьевой воды в бутылках и чистой воды в 5-литровых емкостях на случай приготовления еды вне оборудованного кемпинга.
В лагерях и комфортных кемпингах, как правило, есть все необходимое для полевой кухни: казаны, мангалы, места для костра и даже холодильники.
Для приготовления еды и оборудования стола пригодятся:
- казаны;
- металлические чайники и ковшики для огня;
- решетки и мангал;
- набор хорошей пластиковой посуды;
- столовые принадлежности;
- несколько упаковок спичек, бумага и средство для розжига;
- бумажные и кухонные полотенца;
- топор для дров;
- упаковка сухих углей;
- мыло для посуды;
- горелка или электроплитка;
- мусорные мешки или пакеты;
- непромокаемая скатерть для пикника;
- соль, специи, сахар.
Место для отдыха
В отдельную сумку возьмите подстилку, стульчик или специальный лежак для ребенка, надувной туристический коврик и гамак. Для малышей также пригодятся манежи. Дополнительно оборудовать место отдыха помогут тенты, дождевые накидки или обычный брезент, который можно натянуть между палатками от дождя, или положить на сырую землю под коврик.
Развлечения/досуг
Набор принадлежностей для развлечения, конечно, зависит от места отдыха. Например, в лесу пригодятся мяч, ракетки для бадминтона, сачки, настольные игры. На пляж можно брать надувной мяч, ведерки, лопатки и пасочки, баночку с мыльными пузырями, воздушного змея. Обязательно надувной круг или нарукавники для плавания.
Сегодня даже поездки на природу не обходятся без гаджетов, поэтому заранее скачайте интересные фильмы и мультики, новую игру для детей, подготовьте один или несколько повербанков. Посидеть семьей вечером у костра, приготовить полевую кашу или купаться на рассвете в море - в кемпингах и походах есть своя романтика.
А еще это отличная возможность показать детям природу, оторвать их от компьютера и научить необходимым навыкам выживания. Путешествие для ребенка - это лучшее обучение и развитие, взаимодействие с окружающим миром и чудесные воспоминания.