Отправляемся с детьми на отдых в палатках: как комфортно все организовать?

экономичность;

доступность отдыха в красивых местах вдали от городов;

мобильность - можно уехать в любой момент.

Поход в лес с детьми или в горы

Отдых на море в палатке с детьми

Как подготовиться к «дикому» отдыху?

Устроить дома или на даче тестовую ночевку в палатке, несколько раз надуть матрас и пробовать спать на нем. Вместе собирать рюкзаки, выбираться на дневной пикник в парк или на речку. Составить маршрутный лист - список с обозначениями локаций через каждые 100-200 метров. Так ребенок все время будет в ожидании увидеть то, что запланировано, и меньше устанет. Река, долина, озеро, холм, а там лес, а там поставим палатку - мотивация двигаться вперед. Без цели детям идти сложно. Обязательно оговорить правила безопасности: не есть грибы и ягоды, смотреть под ноги, что делать, если рядом дикий зверь, как себя вести в горах или возле воды. Планируя поход в горы с детьми, лучше заранее попрактиковаться идти вверх. Например, каждый день спускаться и подыматься по лестнице, организовать пешие прогулки по различным склонам.

Здесь может быть два варианта: либо поселиться в туристическом лагере и просто гулять, ходить в горы или по окрестностям «налегке», либо каждый раз менять место локации и ночевки. Последний вариант с детьми от 3-10 лет будет вполне утомительным и для взрослых, и для самого ребенка. А вот с малышами в эргорюкзаках вполне можно перемещаться и совершать походы в горы. Главное, не забираться на большие высоты и далеко от цивилизации. А также заранее предусмотреть, чтобы вещи поместились в один рюкзак. Ведь кто-то должен нести ребенка, а кто-то вещи и снаряжение.Отличный вариант отдыха для детей всех возрастов. Этот как раз тот случай, когда возле моря можно есть, спать и играть, сколько захочется. Важно: предусмотреть навес, соблюдать правила безопасности и позаботиться, чтобы неподалеку был продуктовый магазин и фельдшерский пункт. На популярных пляжах организовывают целые палаточные городки.Если ребенок думает, что ему будет скучно, или сами родители не уверены в том, что малышу понравится выход из привычной зоны комфорта, к походу стоит подготовиться заранее:Педагоги советуют посмотреть видео или мультики о путешествиях и походах. А также взять в поход или поездку любимые игрушки. Это поможет малышу быстрее освоиться на новом месте. Хорошо, если будет компания с другими детьми и сверстниками.