ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, кто пришел на "Модный девичник" в Таллинне в самый разгар июня

“Модный девичник“ — мероприятие для прекрасных жительниц Эстонии, куда не только можно нарядно одеться и приятно пообщаться, но и завести новые полезные знакомства, получить ценные советы по стилю и не только от организатора проекта Анастасии Тылнер и приглашенных спикеров, и все это в приятной атмосфере, под бокал игристого от Freixenet и вкусные закуски от Om.house и десерты от Mary Cake You с обязательной фотосессией в фотозоне, щедро украшенной Boomballoon Tallinn.

В этот раз гостьи девичника вместе с Анастасией Тылнер разбирались в новинках этого сезона и заглядывали в сезон осень-зима, чтобы составить список покупок на период летних скидок, учились собирать актуальные летние образы, изучали, что будет с модой в ближайшие несколько лет, а также погружались в азы астрологии и нумерологии с ведическим астрологом Викторией @astro_vick.

Стильный формат мероприятия подчеркивал также импровизированный шоу-рум с одеждой от молодого местного бренда MASKABRAND и украшениями от ANNA TASH.

Следующий “Модный девичник” планируется в августе. Следите за анонсами в инстаграм стилиста Анастасии Тыльнер.

Смотрите, как прошел “Модный астродевичник”, в фотоотчете Jevgenia Leenurm:



