Я – мама
22.06.2021, 16:20

Тепловой удар у детей: как распознать и избежать? Объясняет педиатр

 
Photo by Ashley K Little from Pexels
Пришло лето, а с ним — и повышенная опасность получить тепловой удар. Педиатр Сергей Бутрий рассказал порталу для родителей CHIPS Journal, как отличить тепловое истощение от удара и что делать, если перегрев все-таки случился.

На поддержание приемлемой температуры наш организм расходует большой объем энергии, пишет педиатр. Но в жару человеческие механизмы снижения температуры тела истощаются и дают сбой - в таком случае температура начинает бесконтрольно расти, а здоровье и самочувствие резко ухудшается.

“Если это состояние развилось быстро (минуты-пара часов) - может наступить тепловой удар, а если медленно (часы-дни) может наступить тепловое истощение”, - пишет у себя в блоге Сергей Бутрий. Дети более расположены к тепловому удару и истощению, чем взрослые, поэтому не лишним будет вспомнить симптомы.

Симптомы теплового истощения у детей

Тепловое истощение - первый этап тепловой болезни, который предшествует тепловому удару. Перегреться до истощения может любой ребенок, но наиболее высокому риску подвержены дети с избыточным весом или ожирением, имеющие солнечные ожоги, принимающие некоторые лекарства и болеющие в данный момент.

К симптомам теплового истощения относятся:

  • Повышенная температура тела (но, как правило, менее 40 градусов по Цельсию);
  • Прохладная, липкая кожа, несмотря на жару;
  • Гусиная кожа;
  • Обморок, головокружение или слабость с “дурнотой”;
  • Головная боль;
  • Необычно выраженное потоотделение;
  • Повышенная жажда;
  • Раздражительность, гневливость, агрессия;
  • Локальные мышечные спазмы и судороги;
  • Тошнота и/или рвота.

Если вы заметили эти симптомы у ребенка, нужно постараться снизить температуру тела - иначе болезнь может развиться в тепловой удар.

Как лечить тепловое истощение

Для начала нужно увести ребенка в прохладное, затененное место и напоить жидкостями, содержащими соль, (например, спортивные напитки или “Гидровит”, или “Регидрон Био”, или “Хумана Электролит”).

Далее педиатр рекомендует намочить холодной водой одежду ребенка и положить на кожу мокрое прохладное полотенце. Если ребенок жалуется на болезненные мышечные судороги, можно мягко растягивать эти мышцы и массировать их.

Как понять, что это тепловая болезнь, а не лихорадка, вызванная инфекцией?

“Главное отличие в ПОЛНОМ отсутствии эффекта от жаропонижающих препаратов”, - пишет Бутрий. Антипиретики и нестероидные противовоспалительные препараты (такие, как парацетамол и ибупрофен) стимулируют внутренние механизмы снижения температуры, которые полностью истощены к моменту наступления тепловой болезни: стимулировать уже нечего.

Важно!
Если ребенок не может пить или кажется, что он теряет сознание, позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью!

Симптомы теплового удара у детей

Тепловой удар - это наиболее тяжелая форма тепловой болезни, который возникает, когда тело ребенка создает и накапливает больше тепла, чем может отдать в окружающую среду. В таком случае температура тела быстро растет и без своевременного лечения приводит к стойкому повреждению мозга или смерти.

Вот симптомы теплового удара:

  • Температура тела поднимается до опасных цифр (более 40-42 градусов по Цельсию);
  • Отсутствие потоотделения;
  • Растерянность, дезориентация;
  • Покрасневшая, горячая и сухая кожа (иногда кожа может быть влажной);
  • Потеря сознания;
  • Тошнота, рвота, диарея;
  • Учащенное сердцебиение и дыхание;
  • Сильная головная боль;
  • Генерализованные судороги всех мышц;
  • Слабость и/или головокружение.
Тепловой удар требует неотложной медицинской помощи! Вызовите скорую помощь или отвезите ребенка в приемное отделение больницы, но перед этим окажите ему первую помощь.

Первая помощь:

  • Приведите или принесите ребенка в дом или в тень, разденьте его.
  • Начните быстрое охлаждение, погрузив в ванну с холодной водой.
  • Если ванна недоступна, обложите ребенка полотенцами, смоченными в холодной воде; часто меняйте их, чтобы не успевали нагреваться.
Важно: если ребенок не пьет сам вследствие спутанности или потери сознания, не вливайте ему жидкость в рот!

Тепловой удар у младенцев

Система теплообмена у младенцев несовершенна. Чтобы избежать перегрева, не укутывайте ребенка в пеленки, если на улице жара. Вызвать тепловой удар у младенца может пребывание в душной квартире - если, например, окна выходят на солнечную сторону, и прогулки в коляске, накрытой (иронично!) пеленкой от солнца.

Также опасны активные игры на улице в жаркую погоду, поездки в горячем автомобиле или пребывание в припаркованном автомобиле. Все это может привести к быстрому повышению температуры тела.

В жаркую погоду нужно следить за необычным поведением младенца и косвенными симптомами, к которым относятся:

  • Плаксивость, дурное настроение, раздражительность;
  • Учащенное дыхание;
  • Летаргия (пугающая заторможенность, невозможность разбудить);
  • Рвота.

Сергей Бутрий пишет, что его часто спрашивают, можно ли мыть младенцев в бане. Он уверен, что можно - если недолго и если в бане не настолько жарко, чтобы начались признаки теплового истощения.

Тепловой удар у спортсменов

Среди спортсменов более распространено тепловое истощение, чем удар. Однако тяжелая форма тепловой болезни тоже может случиться - а это, напомним, смертельно опасно!

Наиболее высокому риску спортсмены подвергаются при участии в интенсивных спортивных мероприятиях между полуднем и шестью часами вечера, в самую жаркую часть дня. В идеале нужно, чтобы ребенок избегал тренировок в эти часы, но это не всегда возможно.

В таком случае убедитесь, что юный спортсмен часто и много пьет, делает адекватные перерывы между тренировками на жаре (чтобы успеть передохнуть и избежать обезвоживания). А еще купите детям правильную одежду для тренировок на жаре: она должна быть светлой, не плотной, и легко отдавать влагу.

Еще два фактора риска развития тепловой болезни - наличие серповидноклеточной анемии или плохая акклиматизация к жаре. В этих случаях поговорите с тренерами и убедитесь, что у них есть план для поддержания гидратации, и они осведомлены, что предпринять в чрезвычайной ситуации.

Как предотвратить тепловую болезнь у детей?

Чтобы избежать тепловой болезни у детей, следите, чтобы они пили достаточно жидкости в жару: от 70 до 100 миллилитров на килограмм веса в сутки (например, 13-килограммовому ребенку нужно пить от 900 до 1300 миллилитров воды в сутки).

Кроме того, стоит сместить активный отдых на свежем воздухе на утро и вечер, а пик жары переждать в прохладе. Если пребывания на улице не избежать, стремитесь в тень.

В жару лучше избегать употребления кофе, газированных напитков и алкоголя - все они обезвоживают организм. Наконец, запланируйте частые купания: в воде ребенок легко отдает избыточное тепло, а после купания более охотно пьет.

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