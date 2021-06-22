Тепловой удар у детей: как распознать и избежать? Объясняет педиатр

“Главное отличие в ПОЛНОМ отсутствии эффекта от жаропонижающих препаратов”, - пишет Бутрий. Антипиретики и нестероидные противовоспалительные препараты (такие, как парацетамол и ибупрофен) стимулируют внутренние механизмы снижения температуры, которые полностью истощены к моменту наступления тепловой болезни: стимулировать уже нечего.

Как понять, что это тепловая болезнь, а не лихорадка, вызванная инфекцией?

Далее педиатр рекомендует намочить холодной водой одежду ребенка и положить на кожу мокрое прохладное полотенце. Если ребенок жалуется на болезненные мышечные судороги, можно мягко растягивать эти мышцы и массировать их.

Для начала нужно увести ребенка в прохладное, затененное место и напоить жидкостями, содержащими соль, (например, спортивные напитки или “Гидровит”, или “Регидрон Био”, или “Хумана Электролит”).

Если вы заметили эти симптомы у ребенка, нужно постараться снизить температуру тела - иначе болезнь может развиться в тепловой удар.

Тепловое истощение - первый этап тепловой болезни, который предшествует тепловому удару. Перегреться до истощения может любой ребенок, но наиболее высокому риску подвержены дети с избыточным весом или ожирением, имеющие солнечные ожоги, принимающие некоторые лекарства и болеющие в данный момент.

“Если это состояние развилось быстро (минуты-пара часов) - может наступить тепловой удар, а если медленно (часы-дни) может наступить тепловое истощение”, - пишет у себя в блоге Сергей Бутрий. Дети более расположены к тепловому удару и истощению, чем взрослые, поэтому не лишним будет вспомнить симптомы.

На поддержание приемлемой температуры наш организм расходует большой объем энергии, пишет педиатр. Но в жару человеческие механизмы снижения температуры тела истощаются и дают сбой - в таком случае температура начинает бесконтрольно расти, а здоровье и самочувствие резко ухудшается.

Важно! Если ребенок не может пить или кажется, что он теряет сознание, позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью!

Симптомы теплового удара у детей

Тепловой удар - это наиболее тяжелая форма тепловой болезни, который возникает, когда тело ребенка создает и накапливает больше тепла, чем может отдать в окружающую среду. В таком случае температура тела быстро растет и без своевременного лечения приводит к стойкому повреждению мозга или смерти.

Вот симптомы теплового удара:

Температура тела поднимается до опасных цифр (более 40-42 градусов по Цельсию);

Отсутствие потоотделения;

Растерянность, дезориентация;

Покрасневшая, горячая и сухая кожа (иногда кожа может быть влажной);

Потеря сознания;

Тошнота, рвота, диарея;

Учащенное сердцебиение и дыхание;

Сильная головная боль;

Генерализованные судороги всех мышц;

Слабость и/или головокружение.

Тепловой удар требует неотложной медицинской помощи! Вызовите скорую помощь или отвезите ребенка в приемное отделение больницы, но перед этим окажите ему первую помощь.

Первая помощь:

Приведите или принесите ребенка в дом или в тень, разденьте его.

Начните быстрое охлаждение, погрузив в ванну с холодной водой.

Если ванна недоступна, обложите ребенка полотенцами, смоченными в холодной воде; часто меняйте их, чтобы не успевали нагреваться.

Важно: если ребенок не пьет сам вследствие спутанности или потери сознания, не вливайте ему жидкость в рот!

Тепловой удар у младенцев

Система теплообмена у младенцев несовершенна. Чтобы избежать перегрева, не укутывайте ребенка в пеленки, если на улице жара. Вызвать тепловой удар у младенца может пребывание в душной квартире - если, например, окна выходят на солнечную сторону, и прогулки в коляске, накрытой (иронично!) пеленкой от солнца.

Также опасны активные игры на улице в жаркую погоду, поездки в горячем автомобиле или пребывание в припаркованном автомобиле. Все это может привести к быстрому повышению температуры тела.

В жаркую погоду нужно следить за необычным поведением младенца и косвенными симптомами, к которым относятся:

Плаксивость, дурное настроение, раздражительность;

Учащенное дыхание;

Летаргия (пугающая заторможенность, невозможность разбудить);

Рвота.

Сергей Бутрий пишет, что его часто спрашивают, можно ли мыть младенцев в бане. Он уверен, что можно - если недолго и если в бане не настолько жарко, чтобы начались признаки теплового истощения.

Тепловой удар у спортсменов