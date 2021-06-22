Тепловой удар у детей: как распознать и избежать? Объясняет педиатр
На поддержание приемлемой температуры наш организм расходует большой объем энергии, пишет педиатр. Но в жару человеческие механизмы снижения температуры тела истощаются и дают сбой - в таком случае температура начинает бесконтрольно расти, а здоровье и самочувствие резко ухудшается.
“Если это состояние развилось быстро (минуты-пара часов) - может наступить тепловой удар, а если медленно (часы-дни) может наступить тепловое истощение”, - пишет у себя в блоге Сергей Бутрий. Дети более расположены к тепловому удару и истощению, чем взрослые, поэтому не лишним будет вспомнить симптомы.
Симптомы теплового истощения у детей
Тепловое истощение - первый этап тепловой болезни, который предшествует тепловому удару. Перегреться до истощения может любой ребенок, но наиболее высокому риску подвержены дети с избыточным весом или ожирением, имеющие солнечные ожоги, принимающие некоторые лекарства и болеющие в данный момент.
К симптомам теплового истощения относятся:
- Повышенная температура тела (но, как правило, менее 40 градусов по Цельсию);
- Прохладная, липкая кожа, несмотря на жару;
- Гусиная кожа;
- Обморок, головокружение или слабость с “дурнотой”;
- Головная боль;
- Необычно выраженное потоотделение;
- Повышенная жажда;
- Раздражительность, гневливость, агрессия;
- Локальные мышечные спазмы и судороги;
- Тошнота и/или рвота.
Если вы заметили эти симптомы у ребенка, нужно постараться снизить температуру тела - иначе болезнь может развиться в тепловой удар.
Как лечить тепловое истощение
Для начала нужно увести ребенка в прохладное, затененное место и напоить жидкостями, содержащими соль, (например, спортивные напитки или “Гидровит”, или “Регидрон Био”, или “Хумана Электролит”).
Далее педиатр рекомендует намочить холодной водой одежду ребенка и положить на кожу мокрое прохладное полотенце. Если ребенок жалуется на болезненные мышечные судороги, можно мягко растягивать эти мышцы и массировать их.
Как понять, что это тепловая болезнь, а не лихорадка, вызванная инфекцией?
“Главное отличие в ПОЛНОМ отсутствии эффекта от жаропонижающих препаратов”, - пишет Бутрий. Антипиретики и нестероидные противовоспалительные препараты (такие, как парацетамол и ибупрофен) стимулируют внутренние механизмы снижения температуры, которые полностью истощены к моменту наступления тепловой болезни: стимулировать уже нечего.
Симптомы теплового удара у детей
Тепловой удар - это наиболее тяжелая форма тепловой болезни, который возникает, когда тело ребенка создает и накапливает больше тепла, чем может отдать в окружающую среду. В таком случае температура тела быстро растет и без своевременного лечения приводит к стойкому повреждению мозга или смерти.
Вот симптомы теплового удара:
- Температура тела поднимается до опасных цифр (более 40-42 градусов по Цельсию);
- Отсутствие потоотделения;
- Растерянность, дезориентация;
- Покрасневшая, горячая и сухая кожа (иногда кожа может быть влажной);
- Потеря сознания;
- Тошнота, рвота, диарея;
- Учащенное сердцебиение и дыхание;
- Сильная головная боль;
- Генерализованные судороги всех мышц;
- Слабость и/или головокружение.
Первая помощь:
- Приведите или принесите ребенка в дом или в тень, разденьте его.
- Начните быстрое охлаждение, погрузив в ванну с холодной водой.
- Если ванна недоступна, обложите ребенка полотенцами, смоченными в холодной воде; часто меняйте их, чтобы не успевали нагреваться.
Тепловой удар у младенцев
Система теплообмена у младенцев несовершенна. Чтобы избежать перегрева, не укутывайте ребенка в пеленки, если на улице жара. Вызвать тепловой удар у младенца может пребывание в душной квартире - если, например, окна выходят на солнечную сторону, и прогулки в коляске, накрытой (иронично!) пеленкой от солнца.
Также опасны активные игры на улице в жаркую погоду, поездки в горячем автомобиле или пребывание в припаркованном автомобиле. Все это может привести к быстрому повышению температуры тела.
В жаркую погоду нужно следить за необычным поведением младенца и косвенными симптомами, к которым относятся:
- Плаксивость, дурное настроение, раздражительность;
- Учащенное дыхание;
- Летаргия (пугающая заторможенность, невозможность разбудить);
- Рвота.
Сергей Бутрий пишет, что его часто спрашивают, можно ли мыть младенцев в бане. Он уверен, что можно - если недолго и если в бане не настолько жарко, чтобы начались признаки теплового истощения.
Тепловой удар у спортсменов
Среди спортсменов более распространено тепловое истощение, чем удар. Однако тяжелая форма тепловой болезни тоже может случиться - а это, напомним, смертельно опасно!
Наиболее высокому риску спортсмены подвергаются при участии в интенсивных спортивных мероприятиях между полуднем и шестью часами вечера, в самую жаркую часть дня. В идеале нужно, чтобы ребенок избегал тренировок в эти часы, но это не всегда возможно.
В таком случае убедитесь, что юный спортсмен часто и много пьет, делает адекватные перерывы между тренировками на жаре (чтобы успеть передохнуть и избежать обезвоживания). А еще купите детям правильную одежду для тренировок на жаре: она должна быть светлой, не плотной, и легко отдавать влагу.
Еще два фактора риска развития тепловой болезни - наличие серповидноклеточной анемии или плохая акклиматизация к жаре. В этих случаях поговорите с тренерами и убедитесь, что у них есть план для поддержания гидратации, и они осведомлены, что предпринять в чрезвычайной ситуации.
Как предотвратить тепловую болезнь у детей?
Чтобы избежать тепловой болезни у детей, следите, чтобы они пили достаточно жидкости в жару: от 70 до 100 миллилитров на килограмм веса в сутки (например, 13-килограммовому ребенку нужно пить от 900 до 1300 миллилитров воды в сутки).
Кроме того, стоит сместить активный отдых на свежем воздухе на утро и вечер, а пик жары переждать в прохладе. Если пребывания на улице не избежать, стремитесь в тень.
В жару лучше избегать употребления кофе, газированных напитков и алкоголя - все они обезвоживают организм. Наконец, запланируйте частые купания: в воде ребенок легко отдает избыточное тепло, а после купания более охотно пьет.