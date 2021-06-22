Первенца принца Гарри и Меган Маркл лишат титула

Принц Чарльз, занимающий первое место в очереди на британский трон, планирует изменить ключевые юридические документы, чтобы его внук Арчи никогда не получил титул принца.

Уточняется, что после вступления на престол он планирует ограничить количество ключевых монарших особ, так как на содержание королевской семьи расходуется слишком много средств налогоплательщиков.

Также издание отмечает, что подобное решение разозлило принца Гарри и Меган, а отношения между ними и остальными членами королевской семьи значительно ухудшились.

Ранее в июне десятки тысяч британцев попросили королеву Елизавету II лишить всех титулов ее внука принца Гарри. Инициатором петиции стала автор книг о британской королевской семье леди Колин Кэмпбелл. По мнению писательницы, герцог Сассекский и его жена своими действиями вредят имиджу страны.

Напомним, Меган и Гарри поженились в мае 2018 года. Весной 2019-го у пары родился сын Арчи. Осенью 2020 года стало известно, что Маркл пережила выкидыш.

О новой беременности Маркл представитель герцога и герцогини Сассекских сообщил 14 февраля. В марте супруги раскрыли пол второго ребенка, сообщив, что у них родится девочка.

39-летняя Меган Маркл и 36-летний принц Гарри стали родителями во второй раз 4 июня. У пары родилась дочь, которую назвали Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор. Роды прошли в Санта-Барбаре (Калифорния, США), где в настоящее время внук британской королевы Елизаветы II живет с семьей.