Помните историю про африканку, родившую 10 детей? На самом деле она даже не была беременна

В начале июня несколько средств массовой информации, в том числе Би-би-си, написали, что 37-летняя Госиаме Тамара Ситхоле родила десятерню в больнице Претории с помощью кесарева сечения.

После этого региональные власти пытались установить, что именно произошло, и сообщили о результатах своего расследования в среду.

“Врачи выяснили, что Ситхоле в последнее время детей не рожала, — сказано в заявлении администрации Гаутенга, на которое ссылается местное издание The South African. — Кроме того, было установлено, что в последнее время она не была беременна”.

Как передает южноафриканский сайт Times LIVE, местные социальные работники были обеспокоены в связи с состоянием психики Ситхоле, и 18 июня отправили ее в больницу.

“Изначально она должна была провести в лечебнице 72 часа… но в соответствии с законом об охране психического здоровья, врачи рекомендовали оставить ее в больнице еще на семь дней для наблюдения”, — сообщает администрация Гаутенга.

По данным лондонской газеты i, адвокат женщины сообщил, что ее держат в больнице против воли, и он обратится в суд с требованием об ее освобождении.

Некоторые средства массовой информации, сообщавшие о “беременности” Ситхоле, публиковали ее фотографии с большим животом. О том, каким именно образом были сделаны эти снимки, сейчас не сообщается.

“Нет таких возможностей”

Как пишет i, семья предполагаемого отца Тебого Цотеци на прошлой неделе сообщила, что “десятерню не видела и полагалась на слова его подруги, которая позвонила, чтобы сообщить о рождении”.





“Он несколько раз пытался посетить свою подругу и новорожденных, но она отказывалась рассказывать о своем местонахождении и состоянии детей, — также сказано в сообщении. — Семья решила, что до тех пор, пока у нас не будет другой информации, мы заключаем, что Тебого Цотеци и Госиаме Ситхоле десятерню не рожали”.