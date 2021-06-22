Какими могут быть долговременные последствия коронавируса?

Постковидный синдром



В большинстве случаев ковид проходит через 2-6 недель. Но иногда некоторые симптомы сохраняются в течение месяцев. Врачи называют это по-разному — постковидный синдром, хронический ковид, продолжительный ковид (Long-Covid). Он развивается у 10-30% переболевших, чаще всего у пожилых или у пациентов с хроническими заболеваниями.

При постковидном синдроме в организме уже нет вируса, но симптомы остаются. Ученые связывают это с последствиями иммунного ответа на вирус, с развитием воспаления и нарушениями системы свертывания крови.

Обычно синдром проявляется одышкой и повышенной утомляемостью. Иногда к этому присоединяются кашель, боль в грудной клетке, в суставах и мышцах, потеря обоняния и осязания. Пока неизвестно, как долго может продолжаться это состояние.

Проблемы с сердцем

Согласно статье американских ученых из Университета Майами, у 20-30% людей, госпитализированных с ковидом, обнаружили признаки повреждения сердца после выздоровления.

В немецком исследовании 100 пациентам сделали МРТ сердца через 71 день после постановки диагноза ковид. На снимках они нашли поражение сердца у 78% пациентов и продолжающееся воспаление миокарда у 60%.

Наконец, ученые из Государственного университета Огайо обнаружили признаки миокардита у молодых спортсменов, которые переболели ковидом легко или без симптомов. Исследователи предполагают, что хотя эти изменения не дают никаких проявлений, они повышают риск сердечной недостаточности в будущем.

Проблемы с легкими

Ряд исследований показали, что даже через три месяца после болезни у большинства пациентов были симптомы и рентгенологические признаки легочного фиброза, при котором в легких образуется рубцовая ткань, заменяющая собой нормальную. Со временем это может вызвать нарушения дыхания. Также у некоторых пациентов медики заметили снижение силы дыхательных мышц. Могут потребоваться месяцы, чтобы функция легких вернулась к уровню до ковида.

Проблемы с почками