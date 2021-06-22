Красота и здоровье
22.06.2021, 10:20

Какими могут быть долговременные последствия коронавируса?

 
Photo by Andrea Piacquadio from Pexels
COVID-19 — молодая болезнь, но уже сейчас ученые выяснили, что она дает много осложнений. Некоторые проходят через несколько недель, а другие могут затянуться на годы, если не на всю жизнь, пишет проект Здоровье Mail.Ru.

Постковидный синдром


В большинстве случаев ковид проходит через 2-6 недель. Но иногда некоторые симптомы сохраняются в течение месяцев. Врачи называют это по-разному — постковидный синдром, хронический ковид, продолжительный ковид (Long-Covid). Он развивается у 10-30% переболевших, чаще всего у пожилых или у пациентов с хроническими заболеваниями.

При постковидном синдроме в организме уже нет вируса, но симптомы остаются. Ученые связывают это с последствиями иммунного ответа на вирус, с развитием воспаления и нарушениями системы свертывания крови.

Обычно синдром проявляется одышкой и повышенной утомляемостью. Иногда к этому присоединяются кашель, боль в грудной клетке, в суставах и мышцах, потеря обоняния и осязания. Пока неизвестно, как долго может продолжаться это состояние.

Проблемы с сердцем

Согласно статье американских ученых из Университета Майами, у 20-30% людей, госпитализированных с ковидом, обнаружили признаки повреждения сердца после выздоровления.

В немецком исследовании 100 пациентам сделали МРТ сердца через 71 день после постановки диагноза ковид. На снимках они нашли поражение сердца у 78% пациентов и продолжающееся воспаление миокарда у 60%.

Наконец, ученые из Государственного университета Огайо обнаружили признаки миокардита у молодых спортсменов, которые переболели ковидом легко или без симптомов. Исследователи предполагают, что хотя эти изменения не дают никаких проявлений, они повышают риск сердечной недостаточности в будущем.

Проблемы с легкими

Ряд исследований показали, что даже через три месяца после болезни у большинства пациентов были симптомы и рентгенологические признаки легочного фиброза, при котором в легких образуется рубцовая ткань, заменяющая собой нормальную. Со временем это может вызвать нарушения дыхания. Также у некоторых пациентов медики заметили снижение силы дыхательных мышц. Могут потребоваться месяцы, чтобы функция легких вернулась к уровню до ковида.

Проблемы с почками

Коронавирусная инфекция может вызвать повреждение почек, даже если до болезни с ними не было никаких проблем. Медики пока не знают, почему это случается: есть версии, что в почки проникает сам вирус, или же это следствие недостатка кислорода в крови. Также виновником может быть чересчур сильный иммунный ответ организма на вирус. Пока неизвестно, насколько разрушительными и долговременными будут эти последствия.

Неврологические нарушения

Самые частые осложнения, которые остаются после коронавирусной инфекции — потеря обоняния, вкуса, головная боль и головокружение. Намного реже случаются инсульты, судороги и синдром Гийена-Барре, который вызывает временные параличи.
Ковид также повышает риск развития болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Психические расстройства

Людям с тяжелыми симптомами ковида часто назначают искусственную вентиляцию легких. Переживание этого опыта повышает риск посттравматического стрессового расстройства, депрессии и тревоги.

Длительная потеря запаха и вкуса, которая часто сопровождает ковид, также может вызывать депрессию и расстройства пищевого отравления, например анорексию.

Согласно обзору исследований за август 2020 года, многие люди испытывают стресс, тревогу, депрессию и нарушение сна в ответ на пандемию. Этому способствует не только сама болезнь, но и сопутствующие факторы, такие как длительная изоляция, потеря работы или смерть близких людей.

Тромбы и проблемы с кровеносными сосудами


Ковид вызывает гиперкоагуляцию — то есть повышает способность крови сворачиваться. В результате образуется много тромбов, которые провоцируют инфаркт миокарда, инсульт и повреждения других органов, например инфаркты почек или брюшных артерий в кишечнике, а также тромбоэмболию легочных артерий. Ученые выяснили, что ковид провоцирует образование микротромбов, которые закупоривают крошечные артерии в сердце, что впоследствии приводит к миокардиту - воспалению сердечной мышцы.

Мультиорганные нарушения

В редких случаях ковид вызывает мультисистемный воспалительный синдром. Это до конца не изученное заболевание, которое возникает из-за ненормального иммунного ответа на заражение коронавирусом. Синдром проявляется лихорадкой, болями в животе, диареей, тошнотой и рвотой, а также отеками рук и ног. Пока точно неизвестно, как долго может длиться это болезнь и какие ее последствия в будущем.

Осложнения от искусственной вентиляции легких

В тяжелых случаях ковид пациентов долго лечат с помощью искусственной вентиляции легких. Это помогает сохранить им жизнь, но иногда ИВЛ вызывает осложнения:

  • повреждения зубов;
  • травмы голосовых связок;
  • коллапс легких;
  • нарушения сердечного ритма;
  • пневмония.

Некоторые из них, например нарушения ритма, могут остаться с переболевшим надолго.

Что с этим делать

Эпидемия коронавируса продолжается всего год с небольшим, и медики пока не знают действительно долговременных последствий. Никто не может сказать, что будет с переболевшими через 10, 20 или 50 лет. Поэтому, если вы переболели коронавирусом, очень важно постоянно наблюдать за здоровьем и проходить периодические медосмотры.

Источники:
1. Post-COVID Conditions - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects.html
2. COVID-19 (coronavirus): Long-term effects - https://www.mayoclinic.org/coronavirus-long-term-effects/art-20490351
3. What are the long-term effects of COVID-19? - https://www.medicalnewstoday.com/articles/long-term-effects-of-coronavirus#severe-cases
4. Long-term Health Consequences of COVID-19 - https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2771581


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