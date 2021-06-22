Какими могут быть долговременные последствия коронавируса?
Постковидный синдром
В большинстве случаев ковид проходит через 2-6 недель. Но иногда некоторые симптомы сохраняются в течение месяцев. Врачи называют это по-разному — постковидный синдром, хронический ковид, продолжительный ковид (Long-Covid). Он развивается у 10-30% переболевших, чаще всего у пожилых или у пациентов с хроническими заболеваниями.
При постковидном синдроме в организме уже нет вируса, но симптомы остаются. Ученые связывают это с последствиями иммунного ответа на вирус, с развитием воспаления и нарушениями системы свертывания крови.
Обычно синдром проявляется одышкой и повышенной утомляемостью. Иногда к этому присоединяются кашель, боль в грудной клетке, в суставах и мышцах, потеря обоняния и осязания. Пока неизвестно, как долго может продолжаться это состояние.
Проблемы с сердцем
Согласно статье американских ученых из Университета Майами, у 20-30% людей, госпитализированных с ковидом, обнаружили признаки повреждения сердца после выздоровления.
В немецком исследовании 100 пациентам сделали МРТ сердца через 71 день после постановки диагноза ковид. На снимках они нашли поражение сердца у 78% пациентов и продолжающееся воспаление миокарда у 60%.
Наконец, ученые из Государственного университета Огайо обнаружили признаки миокардита у молодых спортсменов, которые переболели ковидом легко или без симптомов. Исследователи предполагают, что хотя эти изменения не дают никаких проявлений, они повышают риск сердечной недостаточности в будущем.
Проблемы с легкими
Ряд исследований показали, что даже через три месяца после болезни у большинства пациентов были симптомы и рентгенологические признаки легочного фиброза, при котором в легких образуется рубцовая ткань, заменяющая собой нормальную. Со временем это может вызвать нарушения дыхания. Также у некоторых пациентов медики заметили снижение силы дыхательных мышц. Могут потребоваться месяцы, чтобы функция легких вернулась к уровню до ковида.
Проблемы с почками
Коронавирусная инфекция может вызвать повреждение почек, даже если до болезни с ними не было никаких проблем. Медики пока не знают, почему это случается: есть версии, что в почки проникает сам вирус, или же это следствие недостатка кислорода в крови. Также виновником может быть чересчур сильный иммунный ответ организма на вирус. Пока неизвестно, насколько разрушительными и долговременными будут эти последствия.
Неврологические нарушения
Психические расстройства
Людям с тяжелыми симптомами ковида часто назначают искусственную вентиляцию легких. Переживание этого опыта повышает риск посттравматического стрессового расстройства, депрессии и тревоги.
Длительная потеря запаха и вкуса, которая часто сопровождает ковид, также может вызывать депрессию и расстройства пищевого отравления, например анорексию.
Согласно обзору исследований за август 2020 года, многие люди испытывают стресс, тревогу, депрессию и нарушение сна в ответ на пандемию. Этому способствует не только сама болезнь, но и сопутствующие факторы, такие как длительная изоляция, потеря работы или смерть близких людей.
Тромбы и проблемы с кровеносными сосудами
Ковид вызывает гиперкоагуляцию — то есть повышает способность крови сворачиваться. В результате образуется много тромбов, которые провоцируют инфаркт миокарда, инсульт и повреждения других органов, например инфаркты почек или брюшных артерий в кишечнике, а также тромбоэмболию легочных артерий. Ученые выяснили, что ковид провоцирует образование микротромбов, которые закупоривают крошечные артерии в сердце, что впоследствии приводит к миокардиту - воспалению сердечной мышцы.
Мультиорганные нарушения
В редких случаях ковид вызывает мультисистемный воспалительный синдром. Это до конца не изученное заболевание, которое возникает из-за ненормального иммунного ответа на заражение коронавирусом. Синдром проявляется лихорадкой, болями в животе, диареей, тошнотой и рвотой, а также отеками рук и ног. Пока точно неизвестно, как долго может длиться это болезнь и какие ее последствия в будущем.
Осложнения от искусственной вентиляции легких
В тяжелых случаях ковид пациентов долго лечат с помощью искусственной вентиляции легких. Это помогает сохранить им жизнь, но иногда ИВЛ вызывает осложнения:
- повреждения зубов;
- травмы голосовых связок;
- коллапс легких;
- нарушения сердечного ритма;
- пневмония.
Некоторые из них, например нарушения ритма, могут остаться с переболевшим надолго.
Что с этим делать
Эпидемия коронавируса продолжается всего год с небольшим, и медики пока не знают действительно долговременных последствий. Никто не может сказать, что будет с переболевшими через 10, 20 или 50 лет. Поэтому, если вы переболели коронавирусом, очень важно постоянно наблюдать за здоровьем и проходить периодические медосмотры.