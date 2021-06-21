С 27 июня продуктовый отдел Kaubamaja закрывается на летний ремонт. Магазин распродает товары со скидкой 30%

По словам исполнительного директора Tallinna Kaubamaja Эркки Лаугуса, реконструкция отдела Toidumaailm была запланирована на летний период, поскольку летом движение в центре города менее интенсивное, а количество посетителей меньше — особенно сейчас, когда туристический поток пока не восстановился. Продуктовый магазин закроется 27 июня и откроется 19 августа. В связи с приближающимся закрытием, все товары (кроме алкогольных и табачных изделий) на этой неделе будут продаваться с 30-процентной скидкой.

Разумно ли проводить такуюмасштабную скидочную ​​кампанию скидок и массово собирать людей, тогда как в торговых заведениях все еще действуют правила рассредоточения и другие? “Срок действия скидочной кампании достаточно велик, чтобы люди могли выбрать подходящее время для посещения магазина. Мы обязательно будем следить за заполнением зала, а служба безопасности будет следить, чтобы покупатели соблюдали дистанцию”, — подтвердил Лаугус.

“Для Kaubamaja важно, чтобы развитие торгового зала не привело к расточительному расходу продуктов питания. Поэтому есть желание продать как можно больше товаров. Также мы активно сотрудничаем с Продуктовым банком — мы также передадим продукты питания с более коротким сроком годности Продуктовому банку после закрытия”, — говорит Эркки Лаугус.

По словам Лаугуса, Toidumaailm останется прежним, продуктовый магазин просто обновят.