События
21.06.2021, 18:01

С 27 июня продуктовый отдел Kaubamaja закрывается на летний ремонт. Магазин распродает товары со скидкой 30%

 
Foto: Rauno Volmar
Сегодня таллиннский универмаг Kaubamaja объявил, что на следующей неделе их продуктовый отдел закроется на ремонт и откроется только 19 августа. До 27 июня магазин распродает товары на треть дешевле. По словам главы Kaubamaja, он не боится массового наплыва покупателей, пишет Ärileht.

По словам исполнительного директора Tallinna Kaubamaja Эркки Лаугуса, реконструкция отдела Toidumaailm была запланирована на летний период, поскольку летом движение в центре города менее интенсивное, а количество посетителей меньше — особенно сейчас, когда туристический поток пока не восстановился. Продуктовый магазин закроется 27 июня и откроется 19 августа. В связи с приближающимся закрытием, все товары (кроме алкогольных и табачных изделий) на этой неделе будут продаваться с 30-процентной скидкой.

Разумно ли проводить такуюмасштабную скидочную ​​кампанию скидок и массово собирать людей, тогда как в торговых заведениях все еще действуют правила рассредоточения и другие? “Срок действия скидочной кампании достаточно велик, чтобы люди могли выбрать подходящее время для посещения магазина. Мы обязательно будем следить за заполнением зала, а служба безопасности будет следить, чтобы покупатели соблюдали дистанцию”, — подтвердил Лаугус.

“Для Kaubamaja важно, чтобы развитие торгового зала не привело к расточительному расходу продуктов питания. Поэтому есть желание продать как можно больше товаров. Также мы активно сотрудничаем с Продуктовым банком — мы также передадим продукты питания с более коротким сроком годности Продуктовому банку после закрытия”, — говорит Эркки Лаугус.

По словам Лаугуса, Toidumaailm останется прежним, продуктовый магазин просто обновят.

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