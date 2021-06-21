5 важных секретов стойкого макияжа в жару

Нанесите один или пару слоев обычной туши и закрепите их одним слоем водостойкой туши для ресниц. Эта техника обеспечивает стойкие, красиво разделенные ресницы. Слой обычной туши позволяет удобно снимать макияж. Опробуйте эти советы и ваш макияж выживет и под солнцем, и теплыми летними вечерами!

9 средств для стойкого летнего макияжа:



1. Glo Skin Beauty Loose Base. Тонкая рассыпчатая минеральная пудра, основа под макияж, обеспечивает от среднего до полного покрытия. Подходит и для чувствительной кожи. Освежает макияж после долгого пребывания на солнце или потоотделения. 14 г, 53 €

2. Glo Skin Beauty HD. Минеральный стик для макияжа 4-в-1: база под макияж, консилер, контуринг, хайлайтер. Гиалуроновая кислота придает увлажняющий эффект. Комплекс витаминов и зеленого чая предотвращает возникновение воспалений. 9 г, 53 €

3. My Payot Gelee Glow. Обогащенный витаминами дневной крем для жирной и комбинированной кожи восстанавливает естественное сияние, увлажняет и матирует.50 мл, 39 €

4. Clarins SOS Primer Icy. Охлаждающий праймер корректирует покраснения, придает блеск, закрепляет мейк. Можно использовать как самостоятельно, так и под макияж. 30 мл, 36.99 €

5. Lottie Dew Bomb Setting Spray. Фиксирует макияж и защищает кожу в течение дня. С увлажняющим экстрактом алоэ вера и инфузионным комплексом, блокирующим синий цвет. 80 мл, 14.95 €

6. Inka Organic Matte Perfection Primer. Матирующая база под макияж делает кожу гладкой и продлевает стойкость макияжа. Корень солодки, экстракт риса и ивовой коры регулируют выделение жира и предохраняют от воспалений. 30 мл, 44 €

7. Водостойкая тушь Glo Skin Beauty. Удлиняет, делает ресницы более густыми, не осыпается. Придает взгляду драматичность. Подходит и для чувствительных глаз. Бамбук и Д-пантенол предотвращают потерю влаги. Бонус: легко удаляется обычными средствами для снятия макияжа с глаз. 10 мл, 29 €

8. Guerlain KissKiss Shine Bloom. Сияющая помада придает губам водный блеск, 3D-сияние и нелипкий эффект влажных губ. 3,2 г, 41 €

9. Dior Forever Cushion Powder. Подправляет и закрепляет макияж, придает нежное бархатистое сияние без эффекта пудры. 10 г, 61 €

Источники: Каролин Куузик / Anne ja Stiil, Тийна Вяльясте / Eesti Naine, Naistekas, MindBodyGreen, Elite daily

Статья опубликована в журнале JANA Luxury. Если вам понравилась статья, и вы хотели бы бесплатно заказать следующий номер журнала, это можно сделать здесь.

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