5 важных секретов стойкого макияжа в жару
- Не забывайте увлажнять кожу. Да-да, это крайне важно и для мейкапа. Жара и влажность могут стать причиной ложного представления о том, что увлажнять кожу летом нерационально. И поэтому вы отказываетесь от идеи нанести на кожу крем, прежде чем приступить к макияжу. На самом же деле увлажнение кожи является одним из ключевых условий стойкого мейка. Слишком сухая кожа выделяет больше жира, и это означает, что лицо будет блестеть уже в середине дня. Летом рекомендуется использовать как можно более легкий крем для лица. Хорошо работает, например, дневной крем-гель с очень легкой текстурой.
- Предпочтите матовый мейк. Мы тоже поклонники яркого и сияющего молодостью мейка. Однако для большей устойчивости к образованию пота рекомендуется предпочесть матовый макияж. Блеск в любом случае появится от пота, неизбежно возникающего на солнце. Если у вас проблемы с излишне жирной кожей, рекомендуются использовать шелковистые средства без масел. Обзаведитесь матирующей базой под макияж и легкой рассыпчатой пудрой, чтобы наносить ее на проблемные места.
- Выстраивайте основу под макияж тонкими слоями. В жаркие летние месяцы, безусловно, работает принцип “лучше меньше да лучше”. Толстый слой мейка может смешиваться с потом на лице, скапливаться в морщинках, поэтому визажисты рекомендуют наносить основу (будь то база под макияж, ВВ- или СС-крем) и тональный крем тонкими, как бумага, слоями. Чем тоньше слои, тем меньше вероятность того, что мейкап потечет, будет скапливаться или сотрется с лица. Толстый слой макияжа выглядит неестественно, и под ним скапливаются вредные бактерии, которые могут вызывать акне и раздражение. Тонкий дышащий мейк сохраняет поры чистыми и предотвращает возникновение излишнего кожного жира.
- Используйте спонж для макияжа, чтобы матировать лицо. Оберните сухой и чистый спонж для макияжа тонкой салфеткой и промокните им жирные участки. Обертывание спонжа обеспечивает гигиену. Эта техника не добавляет макияжа, но снова правильно фиксирует уже нанесенный мейк в нужных местах и удаляет лишний жир. Слегка промокните лицо — и вот вы уже снова готовы ко всему!
- Комбинируйте обычную и водостойкую тушь для ресниц. Каждая из нас сталкивалась с так называемыми глазами панды. Избежать этого помогает сочетание обычной и водостойкой туши для ресниц. Ведь многие водостойкие туши слишком хорошо справляются со своей задачей, и вечером смыть средство с глаз — это настоящий вызов!
Нанесите один или пару слоев обычной туши и закрепите их одним слоем водостойкой туши для ресниц. Эта техника обеспечивает стойкие, красиво разделенные ресницы. Слой обычной туши позволяет удобно снимать макияж. Опробуйте эти советы и ваш макияж выживет и под солнцем, и теплыми летними вечерами!
9 средств для стойкого летнего макияжа:
1. Glo Skin Beauty Loose Base. Тонкая рассыпчатая минеральная пудра, основа под макияж, обеспечивает от среднего до полного покрытия. Подходит и для чувствительной кожи. Освежает макияж после долгого пребывания на солнце или потоотделения. 14 г, 53 €
2. Glo Skin Beauty HD. Минеральный стик для макияжа 4-в-1: база под макияж, консилер, контуринг, хайлайтер. Гиалуроновая кислота придает увлажняющий эффект. Комплекс витаминов и зеленого чая предотвращает возникновение воспалений. 9 г, 53 €
3. My Payot Gelee Glow. Обогащенный витаминами дневной крем для жирной и комбинированной кожи восстанавливает естественное сияние, увлажняет и матирует.50 мл, 39 €
4. Clarins SOS Primer Icy. Охлаждающий праймер корректирует покраснения, придает блеск, закрепляет мейк. Можно использовать как самостоятельно, так и под макияж. 30 мл, 36.99 €
5. Lottie Dew Bomb Setting Spray. Фиксирует макияж и защищает кожу в течение дня. С увлажняющим экстрактом алоэ вера и инфузионным комплексом, блокирующим синий цвет. 80 мл, 14.95 €
6. Inka Organic Matte Perfection Primer. Матирующая база под макияж делает кожу гладкой и продлевает стойкость макияжа. Корень солодки, экстракт риса и ивовой коры регулируют выделение жира и предохраняют от воспалений. 30 мл, 44 €
7. Водостойкая тушь Glo Skin Beauty. Удлиняет, делает ресницы более густыми, не осыпается. Придает взгляду драматичность. Подходит и для чувствительных глаз. Бамбук и Д-пантенол предотвращают потерю влаги. Бонус: легко удаляется обычными средствами для снятия макияжа с глаз. 10 мл, 29 €
8. Guerlain KissKiss Shine Bloom. Сияющая помада придает губам водный блеск, 3D-сияние и нелипкий эффект влажных губ. 3,2 г, 41 €
9. Dior Forever Cushion Powder. Подправляет и закрепляет макияж, придает нежное бархатистое сияние без эффекта пудры. 10 г, 61 €
Источники: Каролин Куузик / Anne ja Stiil, Тийна Вяльясте / Eesti Naine, Naistekas, MindBodyGreen, Elite daily
Статья опубликована в журнале JANA Luxury. Если вам понравилась статья, и вы хотели бы бесплатно заказать следующий номер журнала, это можно сделать здесь.
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