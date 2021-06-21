Французы требуют оправдать женщину, убившую отчима-насильника

Суд над 40-летней Валери Бако открывается в понедельник в Шалон-сюр-Сен в центральной Франции. Приговор ожидается через неделю.

Бако было 12 лет, когда партнер ее матери-алкоголички, 37-летний Даниэль Полетт, также пьяница, впервые изнасиловал ее.

Полетта отправили в тюрьму, но, выйдя через три года на свободу, он взялся за прежнее.

В 17 лет Валери забеременела. Мать выгнала ее и Полетта из дома, и они стали жить вместе.

Полетт заставлял жену оказывать сексуальные услуги водителям-дальнобойщикам в принадлежавшем ему микроавтобусе Peugeot, угрожая убить за отказ. Он также вынуждал ее вступать в лесбийские связи и снимал это на видео.

Как установило следствие, Полетт неоднократно бил ее, сломал нос, наводил на нее пистолет, а однажды ударил по голове молотком.

По словам Бако, она жила как в тюрьме. Муж запрещал ей с кем-либо общаться во время выходов из дома и посылал приятелей следить на ней.

Бако родила от Полетта четверых детей. По ее словам, они дважды жаловались на отца жандармам, но те отказывались разговаривать с несовершеннолетними и просили, чтобы мать пришла к ним сама.

Один из детей однажды увидел заказанную отцом визитную карточку и спросил у матери, что такое “эскорт-девушка”.

Когда Полетт начал заговаривать на темы секса с их дочерью, 14-летней Карлин, Валери Бако решила, что с нее довольно.

13 марта 2016 года, после “сеанса” с очередным клиентом, она убила Даниэля Полетта одним выстрелом в затылок из его же пистолета, хранившегося в машине.

С помощью двух старших детей она спрятала тело, но в октябре 2017 года дело выплыло наружу. Бако призналась в убийстве, и после года в предварительном заключении была отпущена под подписку до суда.

За это время она написала 198-страничную книгу под названием “Все знали”, недавно опубликованную издательством Fayard.

“Я должна была положить этому конец”, — пишет Бако, добавляя: “Мне все время было страшно”.