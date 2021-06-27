Как музыка Моцарта помогает при эпилепсии?

Исследователи, обнародовавшие свой доклад на седьмом Конгрессе Европейской академии неврологии, полагают, что все дело в акустических особенностях музыки великого австрийца.

Прослушивание знаменитой Сонаты для двух фортепиано привело к снижению на 32% эпилептиформных разрядов. Эти электрические волны принято связывать с эпилепсией, они могут вызывать судороги или всплески электрической активности, которые временно влияют на работу мозга.

Группа ученых под руководством профессора Ивана Ректора из Центра эпилепсии при больнице Святой Анны и Масарикова университета в Брно, сравнила эффект Сонаты Моцарта для двух фортепиано с Симфонией № 94 Гайдна. Активность замерялась с помощью вживленных в мозг электродов.

"К нашему удивлению, эффект при прослушивании сонаты Моцарта и симфонии Гайдна сильно различался, - рассказал профессор Ректор. - Прослушивание Моцарта привело к уменьшению числа эпилептиформных разрядов на 32%, а Гайдна - вызвало рост на 45%".

Исследование показало, что мужчины и женщины по-разному реагировали на оба музыкальных произведения. Симфония Гайдна подавляла эпилептиформные разряды только у женщин; у мужчин оно, наоборот, увеличилось. Как оказалось, акустические особенности композиции, такие как ритм, динамика и тон, по-разному влияют на мужчин и женщин.

"Мы считаем, что физические "акустические" особенности музыки Моцарта влияют на колебания мозга - или мозговые волны - которые ответственны за сокращение числа эпилептиформных разрядов", - говорит Ректор.

Исследователи ранее выдвинули гипотезу, что эффект Моцарта при эпилепсии был связан с эмоциональными эффектами музыки, поскольку при прослушивании выделяется дофамин (основной нейротрансмиттер системы вознаграждения мозга). Тем не менее, прямых доказательств этого нет.