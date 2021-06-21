21.06.2021, 14:02
Самый недоношенный в мире ребенок отпраздновал первый день рождения
Photo by Helena Lopes from Pexels
Самый недоношенный в мире ребенок, родившийся на четвертом месяце беременности, отпраздновал первый день рождения. Об этом сообщает CNN.
Ричард Скотт Уильям Хатчинсон появился на свет в американском Миннеаполисе за 131 день до предполагаемой даты родов, при рождении его вес составлял около 337 грамм. Врачи давали ему практически нулевые шансы на выживание, однако спустя шесть месяцев после рождения его уже выписали из больницы.
Ричард был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый недоношенный в мире ребенок, который смог выжить.