Самый недоношенный в мире ребенок отпраздновал первый день рождения

Ричард Скотт Уильям Хатчинсон появился на свет в американском Миннеаполисе за 131 день до предполагаемой даты родов, при рождении его вес составлял около 337 грамм. Врачи давали ему практически нулевые шансы на выживание, однако спустя шесть месяцев после рождения его уже выписали из больницы.