Сегодня — самый длинный день в году. Что можно и нельзя делать в день летнего солнцестояния 21 июня?(1)
Солнцестояние — один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора и высота Солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. Это приводит к самому длинному дню и самой короткой ночи (летнее солнцестояние) в одном полушарии Земли и к самому короткому дню и самой длинной ночи (зимнему солнцестоянию) — в другом.
День летнего солнцестояния: Что нужно делать
Считается, что в этот день нужно загадывать самые сокровенные желания, гадать на любовь и изменения в жизни. Уже к концу года все должно исполниться.
День летнего солнцестояния у многих культур считается успешным временем для заключения любых союзов и соглашений, включая брачные. Как считали наши предки, в этот день Солнце выплескивало много позитивной энергии, которая обеспечивала защиту и процветание всем людям.
Это день, когда все природные энергии активируются, и способны поддержать и обновить энергетику человека. Лучшего времени для естественной, природной балансировки с силами этого мира — просто не найти! Период с 20 по 23 июня — является наиболее сильным в энергетическом плане. Это время магии и волшебства. Это время трансформации реальности. Это время, когда каждый может повлиять на свою жизнь, настолько, насколько готов: внутренне, личностно, духовно, душевно.
Приготовьте себе солнечный чай. Заварите чай, который вам нравится, и выставите его на солнышко. Выпейте его с мёдом.
Наберите воду. В этот день вода считается целебной.
В этот день носите одежду и украшения с жёлтым цветом.
Уделите время осознанию и очищению своей эмоциональной сферы. Заглядываем во все уголки своего сознания и очищаем его от всего негативного. Взамен наполняемся любовью и радостью.
Простите всех своих обидчиков, мысленно поблагодарите их за уроки, которые они вам преподнесли.
Как можно больше отдыхайте в этот день.
Занимайтесь в этот день творчеством: пойте, вышивайте, самовыражайтесь.
Веселитесь с близкими на природе.
В этот день принято очищать тело (купание в водоёме), очищать душу (прыгать через костёр) и очищать дух (ходить босиком по горячим углям).
Что нельзя делать в день летнего солнцестояния
Избегайте агрессии, злобы и других негативных качеств. Не допускайте печали и уныния. Это влияет на судьбу.
Не употребляйте спиртного. Спиртное привлекает низшие миры.
Нельзя проводить этот день в одиночестве.
Нельзя гадать. Гадание в любой день наносит вред, а в энергетически сильные — особенно.
21 июня: приметы дня
Одеться “в солнечную” вещь — подойдет любая деталь гардероба желтого цвета, золотое украшение, яркий аксессуар.
День летнего солнцестояния — отличное время, чтобы заняться творчеством ради удовлетворения. Так можно получить вдохновение на долгое время. Главное — не результат, а наслаждение процессом.
Позвольте себя окунуться в свои чувства и принять их.
День летнего солнцестояния отлично подходит для того, чтобы освободиться от негатива и отпустить негативные установки.
Считается, что в этот день открыты двери между мирами, а деревья и растения могут говорить. Поэтому будет отлично сходить на природу.
Источник: Ясиа